La Bourse de Londres passe à Azure

Microsoft et le London Stock Exchange Group (LSEG) ont annoncé hier un partenariat de 10 ans qui comprend l’acquisition par Microsoft d’environ 4 % des actions de LSEG et le déplacement de l’infrastructure de données du groupe vers le cloud Microsoft. Les deux organisations développeront également conjointement de nouveaux produits et services de données et d’analyse.

Dans le cadre de l’accord, LSEG migrera ses « plate-forme de données et autres infrastructures technologiques clés » à Microsoft Azure. De plus, la solution de données et d’analyse Workspace de LSEG sera interopérable avec certaines applications Microsoft.

Azure, Teams et Microsoft AI vont renforcer le London Stock Exchange Group

Les clients de LSEG pourront communiquer à l’aide de Microsoft Teams. Ils pourront également créer des modèles financiers et exécuter des analyses de données avec Microsoft Excel.

« Notre partenariat réunira le leadership du secteur du London Stock Exchange Group avec la confiance et l’étendue du cloud Microsoft. Couvrant Azure, l’IA et les équipes. Construire des services de nouvelle génération. Ceux-ci permettront à nos clients de générer des informations commerciales, d’automatiser des processus complexes et chronophages, et finalement de faire plus avec moins. »a déclaré le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

« Ce partenariat stratégique est une étape importante dans le parcours de LSEG pour devenir la principale société de données et d’infrastructure sur les marchés financiers mondiaux, et transformera l’expérience de nos clients. » A indiqué David Schwimmer, PDG de LSEG.

Et ajouté: « Nous sommes ravis d’accueillir Microsoft comme actionnaire. Nous pensons que notre partenariat avec Microsoft transformera la façon dont nos clients découvrent, recherchent et négocient des titres dans le monde entier, créant une valeur substantielle au fil du temps. Nous sommes impatients d’exploiter ce potentiel. »

LSEG allouera un minimum de 2,8 milliards de dollars aux dépenses liées au cloud tout au long du partenariat. L’annonce de l’accord par Microsoft a expliqué que les dépenses cloud de LSEG pencheront vers la seconde moitié de l’accord de 10 ans.