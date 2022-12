Deux femmes poursuivent Apple parce qu’elles ont été harcelées avec un AirTag : « C’est l’outil de choix pour les harceleurs »

Depuis que cet outil est arrivé sur le marché, des dizaines de rapports ont été publiés sur son utilisation. Cachez-le simplement dans un sac à dos ou une voiture pour démarrer une queue.

Lauren Hughes, met fin à une relation. Trois mois plus tard, son ex-petit ami continue de publier des messages abusifs, de laisser des messages vocaux abusifs et de livrer des colis à son domicile. Pour échapper au harcèlement, il choisit de s’installer dans un hôtel. Mais cela ne suffit pas, car en réalité un AirTag est caché à l’intérieur de sa voiture qui signale à son ex tous ses mouvements.

Une autre femme, qui ne révèle pas son nom, divorce. Son mari se met à lui poser d’étranges questions, la persécute et devine tous les endroits où elle a été avec son fils. Il s’inquiète, puis découvre un appareil caché dans le sac à dos de l’enfant. Les deux femmes ont déposé un recours collectif contre Apple, qui a distribué les AirTags sans mettre en place un système de sécurité approprié. Leurs histoires sont similaires à celles de nombreuses autres personnes traquées à travers des appareils.

Comment fonctionne l’AirTag fabriqué par Apple

L’AirTag est un produit controversé, il ressemble à un gros bouton, de la taille d’une pièce de monnaie, et a été conçu pour aider les gens à suivre leurs effets personnels, sacs à dos, clés ou portefeuilles. Grâce aux localisateurs, il est facile de localiser où ils se trouvent. Le problème est qu’ils ont été mal utilisés. Une fois qu’un AirTag a été inséré dans le manteau d’un modèle, l’AirTag était souvent utilisé pour suivre des véhicules de luxe, puis les voler, puis il est devenu l’outil préféré des harceleurs.

Apple l’avait présenté comme un appareil « stalker-proof » en avril 2021. Selon l’entreprise, en effet, les notifications sonores programmées pour avertir les utilisateurs de la présence d’un AirTag à proximité auraient été suffisantes pour limiter le risque d’être suivi et contrôlée. Ce n’était pas le cas. Suite aux plaintes et plaintes, Apple en 2022 a mis à jour les mesures de sécurité. Il a raccourci le temps de réception des notifications, ajouté la possibilité d’avertir les utilisateurs lorsqu’un AirTag non enregistré les suit et a publié une application pour les utilisateurs d’Android qui suit les appareils à proximité.

Tous les problèmes AirTag

« Alors qu’Apple a intégré des mesures de sécurité dans le produit AirTag, elles sont terriblement inadéquates et ne font que peu ou rien pour avertir rapidement les gens s’ils sont suivis », déclarent les femmes. Le procès a été déposé le 5 décembre à San Francisco. Les femmes ont expliqué qu’il faut en fait 4 à 8 heures de suivi pour recevoir une alerte. Non seulement cela, les utilisateurs d’Android n’ont pas d’analyse automatique en arrière-plan, mais ils doivent appuyer sur un bouton de l’application pour vérifier les AirTags à proximité. « À seulement 29 $, il est devenu l’arme de choix des harceleurs et des harceleurs. » Ils sont accusés d’avoir diffusé un appareil dangereux et demandent une indemnisation à l’entreprise. « Nous essayons également de représenter ceux qui ont été et risquent d’être traqués par ce dispositif dangereux. »