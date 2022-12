Les jeux Xbox Series X | S internes de Microsoft coûteront 70 $ à partir de l’année prochaine

Dans le contexte : la marche vers un PDSF de 70 $ pour les jeux de détail semble inévitable dans un contexte d’augmentation générale des prix liés à la technologie. Microsoft a déclaré plus tôt qu’il ne serait pas en mesure de maintenir ses prix actuels pour toujours, et cette dernière décision fait suite à d’autres grands éditeurs de jeux.

Microsoft a déclaré à IGN cette semaine qu’à partir de 2023, les nouveaux jeux propriétaires de la société coûteront 70 $ au lieu de 60 $. La politique s’applique aux titres à venir comme Starfield, Redfall et le prochain Forza Motorsport qui sont conçus pour les Xbox Series X et S et ne viendront pas sur Xbox One.

La décision fait écho à la façon dont Sony facture 70 $ pour les jeux propriétaires PlayStation 5, mais 60 $ pour les titres PlayStation 4. Ubisoft et Take-Two Interactive ont également fait des choix similaires pour tenir compte des coûts croissants de développement de jeux.

Cependant, la hausse des prix pourrait ne pas avoir le même impact sur Xbox en raison des différences entre les stratégies commerciales de Microsoft et de Sony. Sony applique son prix de 70 $ aux jeux intergénérationnels, facturant 10 $ aux clients pour mettre à niveau des titres comme God of War Ragnarök de PS4 à PS5.

Les jeux Xbox comme la mise à niveau gratuite de Forza Horizon 5 de Xbox One vers Xbox Series, et les jeux cross-gen de Microsoft coûtent toujours 60 $.

Rire quand les gens se plaignent des prix des jeux modernes (cela n’inclut même pas l’inflation) pic.twitter.com/txalxzK49k — Figgy (@skubulbunt) 27 décembre 2015

De plus, une grande partie de l’activité de jeu de Microsoft tourne désormais autour de Game Pass qui donne droit aux abonnés à tous les jeux relevant de la nouvelle politique. De plus, les abonnés qui achètent ces jeux séparément de Game Pass bénéficient d’une réduction. L’abonnement PlayStation Plus de Sony inclut des remises, mais pas pour les nouveaux jeux propriétaires.

Alors que les prix des jeux ont tendance à augmenter par rapport aux dernières années, 70 $ n’est pas un nouveau sommet. Les nouveaux jeux se vendaient régulièrement 60 $, 70 $ ou plus dans les années 1990, et ces prix ne tiennent pas compte de l’inflation.

Les prix ont commencé à baisser lorsque les jeux sont passés aux disques optiques, qui sont moins chers à fabriquer que les cartouches. En comparant les images du tweet ci-dessus, Madden 97 coûte 48 $ sur la PlayStation et la Sega Saturn d’origine, mais 60 $ sur les anciennes consoles Super NES et Sega Genesis. Ultimate Mortal Kombat 3 coûtait 70 $ sur Super NES et Genesis, mais 53 $ sur Saturn.

Les prix des nouveaux jeux se sont établis autour de 50 $ au cours des années PlayStation 2, mais sont passés à 60 $ sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Depuis lors, les hausses sont devenues controversées en raison de l’inflation et du développement de jeux de plus en plus coûteux d’un côté et de l’importance croissante du numérique de l’autre. , ce qui réduit les coûts de distribution et élimine les sites de ventes.

En octobre, Microsoft a admis qu’il devrait éventuellement augmenter les prix des jeux, mais ne le ferait que l’année prochaine. Sony a déjà augmenté le prix de la PlayStation 5 partout sauf aux États-Unis en raison de la hausse des coûts de fabrication.