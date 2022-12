La Legion 5 de Lenovo arborant un RTX 3060 coûte 899 $ aujourd’hui

Par UltrabookReview le 05 décembre 2022



85

Si vous avez un budget serré ou si vous envisagez d’essayer un ordinateur portable de jeu pour la première fois. Ce serait certainement une bonne option pour cela.

Par TrustedReviews le 27 août 2021



70

Le Lenovo Legion 5 offre une vitesse bien équilibrée et impressionnante ainsi que de bonnes performances thermiques, un clavier impressionnant et un design subtil qui regorge de ports – et il est souvent moins cher que ses rivaux. Mais rappelez-vous que cette machine est plus lourde et plus épaisse que la concurrence et qu’elle a aussi un écran décevant.

Par ExpertReviews le 23 juillet 2021



100

Le Legion 5 est un ordinateur portable de jeu abordable avec un look et des performances impressionnants.

Par L’Indien Express le 23 décembre 2020



80

La bonne nouvelle est que la Legion 5 fonctionne bien pour quelqu’un qui n’est pas un joueur inconditionnel mais qui veut toujours un ordinateur portable centré sur le jeu.

Par LaptopMag le 26 janvier 2021



Pratique: Le Lenovo Legion 5 est un ordinateur portable de jeu élégant à un prix abordable, et s’il peut tenir nos références, il pourrait même être l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché.