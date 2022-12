Votre Spotify Wrapped est plein de genres farfelus ? Le nôtre aussi, à commencer par le Goblincore

Goblincore est une sous-culture qui met l’accent sur le laid, mais n’a aucune référence musicale. Nous avons donc comparé différentes playlists pour créer un nouveau genre.

« Votre matinée commence avec Goblincore », écrit Spotify, qui cette année dans son traditionnel Spotify Wrapped a décidé de jouer avec la sémantique en faisant des combinaisons bizarres. En effet, des termes étranges utilisés de manière créative sont apparus sur le Wrapped de plusieurs utilisateurs. Goblincore mène la ligue. En réalité, le terme renvoie à une esthétique de la laideur qui acquiert une nouvelle valeur, mais aucun genre musical ne la représente.

Alors, quel genre de musique écoutent ceux qui se sont retrouvés classés dans le genre Goblincore ? Nous avons essayé de créer un genre à partir de zéro, afin que quiconque a reçu le public cible puisse avoir une idée plus claire de ce que c’est que d’écouter de la musique Goblicore. Pour ce faire, nous avons parcouru Spotify et comparé différentes listes de lecture. Et, d’après les recherches effectuées, Goblincore pourrait être un genre musical coincé entre le folk et le néoclassique, avec des réminiscences de la fin du XIXe siècle qui rejettent les mots, les instruments déformés, les tonalités majeures et tout ce qui dépasse 80 bpm.

Quoi de neuf dans Spotify Wrapped

Comme chaque année, Spotify a sorti son Wrapped, des graphismes colorés et des phrases amusantes qui dressent des classements sur les chansons, les genres musicaux et les podcasts les plus écoutés par chaque utilisateur. Cette année, le service s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités, dont les ambiances associées à la musique que vous écoutez dans la journée. Tant que « votre style de musique du matin est énergique et positif » sort, tout va bien, quand Goblincore sort, moins.

Sur les réseaux sociaux il y a ceux qui publient des commentaires ironiques, ceux qui croient que c’est une blague, et ceux qui demandent des explications « Spotify, pouvez-vous m’expliquer ce qu’est Goblincore ??? », d’autres sur Twitter écrivent « que veut dire Spotify ? », ou « Est-ce que les autres personnes ont obtenu des trucs normaux sur leur Spotify Wrapped ou est-ce juste moi, est-ce juste moi qui reçois « vampire mayhem gothic Goblincore » ??? ». Il n’y a pas qu’elle, non, il y en a tellement.

Une sous-culture en pleine expansion

Il existe, ce n’est pas un mot inventé. Le terme Goblincore fait référence à une sous-culture inspirée du folklore gobelin qui célèbre les écosystèmes naturels considérés comme laids selon les normes traditionnelles. C’est une sous-culture anti-consumériste, proche des défenseurs LGBTQ+.

L’esthétique Goblincore est représentée par des serpents, des grenouilles, des escargots, des vers de terre, des squelettes d’animaux et des rochers. La journaliste Sabrina Faramarzi a expliqué que la sous-culture concerne « le chaos, la saleté et la boue ». Le terme s’est répandu en 2010 sur Tumblr, et en juillet 2021, le subreddit Goblincore comptait 19 000 abonnés, en hausse de 395 % par rapport à juillet 2020. La société de commerce électronique Etsy a vu une augmentation de 695 % des recherches associées chez Goblincore en juin 2021.

Nous avons défini la musique Goblincore

Le style Goblincore dans la musique se situe entre les sonates pour piano folk, new age, néoclassiques et poignantes. Géographiquement on peut le situer en Europe du Nord, les pays de référence sont la Norvège, l’Islande, le Danemark et la France. Les instruments dominants sont les flûtes, les violons, les harpes et les cithares. Ils jouent également des enregistrements psychoacoustiques et des instruments orientaux traditionnels tels que le sitar, le tabla et le tambour. Cependant, le piano domine toujours.

Dans une liste de lecture Goblincore, la musique orchestrale, les bandes sonores et la musique ambiante ne peuvent pas manquer. Des chefs d’orchestre et des compositeurs tels que John Williams, Hayao Miyazaki et Takeshi Kitano apparaissent, ou l’œuvre Carnaval des animaux de Camille Saint Saens, musicien français de la fin du XIXe siècle. Il y a aussi une résistance folk interprétée par exemple par des artistes comme Agnès Obel, et les grands classiques de Bach Chopin, Tchaïkovski, et Ravel entrent aussi de plein droit. Parmi les diverses influences, il y a aussi de fortes références à la musique celtique, tibétaine et new age avec des traces de mots.

En résumé, c’est un genre construit sur des couleurs sombres et sombres, rappel éternel des atmosphères de la fin du XIXe siècle, parfois brisées par des sonorités contemporaines. Pour comprendre cela, dans une playlist Goblincore il est possible de retrouver le clavecin de Jean-Philippe Rameau et immédiatement après Moog avec des ondes en dents de scie. Le leitmotiv est une poignante mélancolie ancienne qui passe le relais chanson après chanson.