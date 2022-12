L’UE avertit Elon Musk que le manque de modération sur Twitter pourrait aider Vladimir Poutine

Une patate chaude: alors qu’Elon Musk réduit la modération du contenu de Twitter pour faire de la plate-forme un bastion de la liberté d’expression tout en réduisant ses effectifs, l’un des hauts responsables de l’Union européenne a averti que le milliardaire pourrait aider par inadvertance Vladimir Poutine en ne supprimant pas la propagande russe relative à la guerre en Ukraine.

La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a déclaré à Bloomberg que ne pas lutter contre la désinformation en ligne pourrait « conduire à un abus très rapide » de Twitter.

« En n’agissant pas activement contre la propagande, ce qui indique supprimer les éléments de propagande, la désinformation, alors vous soutenez activement la guerre », a-t-elle déclaré. « Ce serait une entreprise ou une aventure très délicate et peut-être dangereuse pour M. Musk », qui « veut être considéré comme quelqu’un qui aide l’Ukraine ».

La société SpaceX de Musk a fourni à l’Ukraine plus de 25 000 terminaux terrestres Starlink depuis le début de la guerre en Ukraine, aidant à garder ses citoyens et ses militaires en ligne. Il a noté que la création, le lancement, la maintenance et le réapprovisionnement des satellites et des stations au sol, ainsi que le paiement des opérateurs de télécommunications pour l’accès à Internet via des passerelles, coûtent à SpaceX près de 20 millions de dollars par mois. Musk avait averti que les coûts en cours pourraient mettre fin à cette générosité, mais il a fait marche arrière et a déclaré que SpaceX financerait Starlink en Ukraine « indéfiniment ».

Twitter a déjà été critiqué pour ne pas avoir stoppé la circulation d’une caricature antisémite postée par des diplomates russes sur le compte officiel de l’ambassade de Russie à Londres.

L’ambassade de Russie tente de gagner la guerre des mèmes avec un antisémitisme ouvert. pic.twitter.com/vc9V7xrEdP – Joan Donovan LIVRE: Meme Wars (@BostonJoan) 22 novembre 2022

Musk a depuis longtemps promis de réduire la modération sur Twitter et a rétabli les comptes précédemment interdits. Il a également réduit de plus de moitié les effectifs de l’entreprise, ce qui a eu un impact sur sa capacité à identifier et à supprimer les contenus préjudiciables. La situation inquiète les annonceurs, dont Apple, qui, selon Musk, a menacé de supprimer l’application de son magasin. L’homme le plus riche du monde a déclaré qu’il construirait son propre téléphone si cela se produisait.

Musk a perdu une grande partie de la bonne volonté qu’il avait gagnée auprès du peuple ukrainien après avoir tweeté un sondage sur le plan de paix qui a provoqué des réactions de colère, dont une de la part du président du pays. Il a également dû démentir les informations selon lesquelles il aurait récemment parlé à Vladimir Poutine de l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine.

Bloomberg note que le non-respect des lois européennes actuelles et à venir relatives au contenu en ligne préjudiciable pourrait entraîner pour Twitter des amendes équivalentes à un pourcentage des ventes mondiales de l’entreprise, ce qui serait la dernière chose dont l’entreprise a besoin après que Musk a averti que la faillite n’est pas une impossibilité.