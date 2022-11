La mise à jour de Windows 11 2022 se bloque en raison d’un IME

IME indique « Éditeur de méthode d’entrée ». Comme l’a confirmé Neowin, Microsoft a mis à jour la documentation du tableau de bord de santé de Windows 11 pour confirmer l’existence d’un problème dans la mise à jour de Windows 11 2022 lié à l’IME.

Qu’advient-il de l’IME dans Windows 11 ?

Dans le cas de Windows, l’IME est un outil qui permet aux utilisateurs de saisir du texte dans des langues difficiles à représenter sur un clavier QWERTY. Le chinois, le japonais, le coréen et d’autres langues d’Asie de l’Est ont un nombre plus élevé de caractères qui nécessitent l’utilisation de combinaisons de touches traitées et interprétées par l’IME. Selon Microsoft, l’activation, la désactivation ou la modification des modes de saisie empêche les applications de répondre dans la mise à jour Windows 11 2022.

Le problème n’affecte pas les utilisateurs de Windows 10 ou de la version originale de Windows 11. De plus, vous ne serez pas impacté si vous utilisez uniquement l’anglais ou d’autres langues avec une écriture latine ou cyrillique. Ceux qui comptent sur Windows IME peuvent atténuer le problème en installant la mise à jour KB5020044 publiée hier.

Si vous ne souhaitez pas installer un tel correctif, Microsoft affirme que vous pouvez résoudre le problème en modifiant le mode d’entrée avec l’icône du mode IME dans la barre des tâches. Les applications se figent uniquement lorsque des raccourcis clavier sont utilisés pour gérer l’IME.