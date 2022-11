PowerBI lance une nouvelle couleur d’accentuation et un nouveau ruban en novembre

Nous continuons à décortiquer l’actualité des produits Microsoft au cours du mois de novembre. Après avoir publié les détails depuis Excel, c’est maintenant au tour de PowerBI. Aujourd’hui, le géant de Redmond a publié les nombreux changements qui ont été apportés à sa variante de Power BI Desktop au cours de ce mois. Avec le numéro de novembre, le géant de la technologie a introduit un nouvel accent de couleur, un ruban d’optimisation pour faciliter le processus de signalement pour les utilisateurs, et bien plus encore.

Quoi de neuf dans PowerBI en novembre

Le changement vers un accent de couleur sarcelle a été effectué par l’équipe Power BI, en gardant à l’esprit son effet d’améliorer le contraste et d’augmenter la visibilité dans l’ensemble de l’application, la rendant plus accessible aux utilisateurs malvoyants. En dehors de cela, il existe de nombreuses autres nouvelles mises à jour autour de divers modules, notamment les rapports, la modélisation, la connectivité des données, les visualisations, etc. Ci-dessous, nous pouvons voir le journal des modifications complet :

Rapports

Axes non partagés et non synchronisés pour les petits graphiques multiples

Contrôle et personnalisation des étiquettes dans Azure Maps

Création de tranches dynamiques à l’aide de paramètres de champ

Modèles composites au-dessus des ensembles de données Power BI et Analysis Services

La modélisation

Simplifiez l’expérience de création de rapports avec le ruban Optimize

Nouvelle fonction DAX : EVALUATEANDLOG

Nouvelles fonctions DAX : TOCSV et TOJSON

Connectivité et préparation des données

Azure Databricks, Databricks

Nuage Drémio

Kognitwin

Spigit, Projectplace, Planview Enterprise One – PRM, Planview Enterprise One – CTM

Somme totale

Service

Nouvelle façon de télécharger des fichiers Power BI et Excel

S’abonner à un rapport avec des filtres appliqués

Métriques liées

Mise à jour de la protection des informations

Rapports paginés

Expérience de création de tableau formaté

visualisations

Nouvelles visualisations sur AppSource

accoPLANNING par Accobat

Feuille de route ADWISE / Gantt v2.5

Tableau de contrôle Nova Silva XmR

Cartes Zebra BI 1.3

ZoomCharts Drill Down Graph PRO

Notamment, la mise à niveau de l’infrastructure du service d’analyse de données pour WebView2 se rapproche également de GA. Étant donné que le plan est de rendre le passage à WebView2 obligatoire pour tous les clients, une invite d’installation s’affichera chaque fois que les utilisateurs qui ne l’ont pas installé lanceront votre application de bureau.