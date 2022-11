Ces accessoires Steam Deck sont parfaits pour les voyages

Mallette de transport pour Steam Deck

Cette mallette de transport JSAUX est particulièrement intéressante. Et c’est peut-être un produit qui n’a pas de sens au premier abord si l’on tient compte du fait que le Steam Deck est livré avec une mallette de transport incluse, cependant, l’option Jsaux a quelque chose que l’officiel n’a pas : un trou pour le chargeur.

Grâce à la cavité intérieure, nous pourrons transporter le chargeur et les autres câbles à côté de la console sans craindre de les perdre, et nous aurons même de la place pour des écouteurs sans fil et autre chose. Le résultat est un boîtier plus volumineux que l’original, mais c’est vrai, car cette épaisseur supplémentaire n’est rien de plus qu’une couche d’air qui vous permet d’éviter d’éventuels coups de l’extérieur.

Il comprend des rabats pour éviter que tout ce que vous gardez ne raye le dos de la console, et vous disposerez également de petites poches pour stocker un total de 5 cartes SD pour étendre la mémoire, ainsi qu’une autre poche avec un filet pour d’autres accessoires.

Chargeur avec sortie HDMI

Un autre produit extrêmement intéressant de JSAUX est ce chargeur 45W. Il s’agit d’un adaptateur secteur très compact qui pourra envoyer le signal vidéo à un téléviseur via un câble HDMI sans avoir besoin d’une station d’accueil. C’est un excellent accessoire que vous pourriez transporter à l’intérieur du boîtier que nous avons montré précédemment et qui vous permettrait de jouer sur un écran externe sans autres types de gadgets.

Mais il y a encore plus, puisque le port USB inclus sert à connecter des unités de mémoire, un clavier, une souris, une manette de jeu et pratiquement tout ce que vous voulez travailler via USB. De cette façon, vous transporteriez une sorte de station d’accueil compacte qui, en plus de charger la batterie interne du Steam Deck, vous offre une sortie HDMI et un port USB supplémentaire. Un génie.

Station d’accueil avec ports HDMI, USB et Ethernet

Une autre option qui n’est peut-être pas très voyageuse mais qui vous évitera de nombreux ennuis est d’opter pour un quai traditionnel. Ce modèle JSAUX dispose de trois ports USB, HDMI, sortie DisplayPort, USB-C PD et un port Ethernet pour que vous puissiez connecter votre console via un câble.

C’est un dock assez compact qui fonctionne parfaitement avec la console Steam, et se sent actuellement comme l’une des meilleures options de dock disponibles sur le marché.