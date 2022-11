Bahamas AG défend son enquête sur SBF et FTX tout en pointant du doigt le reste du monde

Une patate chaude : La polémique sur l’implosion catastrophique de FTX remue la marmite entre investisseurs et officiels. Ceux qui ont perdu de l’argent affirment que le gouvernement des Bahamas protège FTX et Sam Bankman-Fried des conséquences potentielles d’une mauvaise gestion de leurs fonds. Le contrecoup a incité le procureur général du pays à passer sur la défensive dans une déclaration diffusée en direct que presque personne n’a regardée.

Le procureur général des Bahamas, L. Ryan Pinder, s’est exprimé au cours du week-end concernant l’effondrement de FTX et l’intérêt du public pour le statut juridiquement « libre » de Sam Bankman-Fried (SBF). L’AG a diffusé en direct le presseur via la page Facebook du bureau du Premier ministre des Bahamas, où il a accumulé 623 vues (intégrées ci-dessous via YouTube).

Pinder a assuré au public et aux investisseurs que les régulateurs des Bahamas faisaient leur travail en respectant la procédure régulière et en n’achetant pas la mentalité de la foule qui veut voir SBF pendu par le cou jusqu’à sa mort.

« Les Bahamas sont un lieu de lois. L’état de droit et l’exercice d’une procédure régulière caractérisent l’intégrité de notre juridiction », a déclaré l’AG.

Les investisseurs ont le sentiment que les responsables du pays hébergent un criminel et l’accusent d’être un refuge pour le blanchiment d’argent crypto. Les responsables ont même contesté un dépôt de bilan de FTX dans le Delaware plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’il était compétent pour la liquidation de l’entreprise.

D’une part, une procédure régulière est sans aucun doute prudente dans une nation libre. Rassembler une affaire contre SBF avant de porter plainte est précisément ce qui se passerait aux États-Unis ou au Royaume-Uni. D’autre part, les personnes qui ont perdu pratiquement chaque centime qu’elles ont investi sont scandalisées que les autorités n’aient pas procédé à une arrestation. Après tout, il semble évident qu’il y a eu une mauvaise gestion flagrante des fonds des investisseurs FTX.

Bankman-Fried a dépensé des millions pour renflouer d’autres crypto-monnaies défaillantes. Il a payé des équipes sportives, des athlètes et des célébrités pour promouvoir sa version. Le cryptopreneur a également déclaré publiquement qu’il avait perdu des milliards de fonds FTX dans une autre de ses entreprises appelée Alameda Research.

Dans une interview par SMs avec Vox, SBF a déclaré qu’Alameda avait fait faillite parce qu’elle avait investi massivement dans LUNA stablecoin, qui a également chuté plus tôt cette année. Bankman-Fried a évité de mentionner combien il avait perdu et où Alameda avait dépensé cet argent. Son excuse pour la perte était « une comptabilité désordonnée ».

Cependant, c’est un autre domaine qui doit faire l’objet d’une enquête, étant donné que des sources du Wall Street Journal ont déclaré que SBF et d’autres dirigeants savaient bien que FTX avait donné environ la moitié de l’argent de ses investisseurs à Alameda – des fonds qui se sont évaporés entre mai et juin de cette année.

En attendant, les investisseurs ont les poches pleines alors que SBF est toujours censé être assis dans son domaine palatial des Bahamas. En effet, beaucoup ont conclu qu’ils ne récupéreront jamais leur argent et veulent la satisfaction de voir SBF derrière les barreaux, mais cela pourrait prendre un certain temps.

Pinder a déclaré que son enquête était « très complexe » et n’en est qu’aux « premières étapes ».

« Nous comprenons l’énorme intérêt suscité par cette histoire, mais en tant que gouvernement, nous avons décidé tout de suite que le plus important n’était pas de se livrer à des spéculations ou à des commérages, mais plutôt de procéder méthodiquement et délibérément conformément à l’exercice de la procédure régulière et à la règle. de la loi », a déclaré l’AG. « Il n’y a toujours pas de normes convenues à l’échelle mondiale. Les régulateurs du monde entier se demandent toujours comment réglementer les actifs numériques. »

Pinder a continuellement insisté sur la façon dont les autres pays auraient dû faire leur part pour garder un œil sur FTX depuis qu’il opérait à l’échelle mondiale. Bien sûr, cela va directement à l’encontre de l’insistance de son bureau pour qu’il reçoive une compétence complète sur les audiences de faillite de FTX.

« Toute tentative de jeter l’intégralité de cette débâcle aux pieds des Bahamas parce que FTX a son siège ici serait une grossière simplification de la réalité », a averti Pinder. « Nous avons été choqués par l’ignorance de ceux qui affirment que FTX est venu aux Bahamas parce qu’ils ne voulaient pas s’engager dans un test réglementaire. En fait, le monde est plein de pays dans lesquels il n’y a pas d’autorité législative de réglementation sur la crypto et le numérique. activité patrimoniale. »

Pinder a semblé passer autant de temps à souligner que les investisseurs ne devraient pas pointer du doigt le gouvernement des Bahamas qu’il l’a fait en les rassurant qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour découvrir ce qui s’était passé et tenir les parties responsables si nécessaire. Le problème est que sa voix tombe la plupart du temps dans l’oreille d’un sourd.