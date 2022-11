Microsoft va éviter l’échéance de janvier de l’UE avec des concessions pour sécuriser son acquisition d’Activision

Pourquoi c’est important : l’énorme offre de 69 milliards de dollars de Microsoft pour acquérir Activision Blizzard King fait l’objet d’un test plus rigoureux de la part des régulateurs du monde entier, principalement en ce qui concerne l’avenir de la franchise Call of Duty d’Activision. Les rapports indiquent que Redmond continuera d’offrir des concessions pour accélérer la transaction.

Lundi, des sources ont déclaré à Reuters que Microsoft offrirait bientôt davantage de concessions aux régulateurs de l’Union européenne pour apaiser les inquiétudes concernant sa tentative d’achat d’Activision. Cependant, ces remèdes doivent intervenir avant l’échéance de janvier de l’UE. L’UE est devenue le dernier régulateur à avoir officiellement examiné l’accord au microscope au début du mois à la suite des enquêtes de la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni et de la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis.

Le processus exige que l’UE soumette une déclaration d’objection – une liste officielle des plaintes en matière de concurrence – d’ici à janvier. Microsoft pourrait améliorer les chances de conclusion de l’accord en soumettant des solutions avant la date limite.

Les concessions de Microsoft concernent probablement la franchise Call of Duty, principale excuse de Sony pour arrêter l’acquisition. Sony a exprimé à plusieurs reprises ses craintes que Microsoft restreigne Call of Duty aux consoles Xbox après l’acquisition. En revanche, Microsoft a continuellement déclaré qu’il continuerait à publier des entrées de la série sur PlayStation.

Microsoft a révélé la semaine dernière qu’il avait offert à Sony un accord pour garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, mais Sony n’a pas publiquement commenté l’offre. La Commission européenne a laissé échapper que la série de tireurs militaires est une préoccupation majeure entourant l’acquisition, donc un remède concret concernant Call of Duty pourrait atteindre les objectifs de Microsoft.

La concession ne serait cependant pas un pari sûr. Sony et les régulateurs craignent que les propriétés intellectuelles d’Activision Blizzard telles que Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch et Candy Crush ne donnent au Game Pass et au Xbox Cloud Gaming de Microsoft un avantage anticoncurrentiel sur les marchés émergents des jeux en nuage et des abonnements. Un accord antérieur avec Sony pourrait empêcher Call of Duty des services d’abonnement de Microsoft pendant au moins quelques années après le rachat. Cependant, donner des remèdes à l’UE ne soulagera pas nécessairement la pression de la CMA et de la FTC.

La semaine dernière, Politico a rapporté que la FTC pourrait lancer une action en justice antitrust contre l’accord. La commission a déjà terminé les dépositions du directeur général de Microsoft, Satya Nadella, et du directeur d’Activision, Bobby Kotick, mais elle n’a pas rencontré les avocats de Microsoft ou d’Activision. Un procès n’est pas assuré mais pourrait commencer le mois prochain si la FTC donne suite.