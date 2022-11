Les meilleurs haut-parleurs PC : du 2.1 aux moniteurs surround et studio

Génial | Caractéristiques de différenciation

Grande polyvalence, qualité sonore exceptionnelle

Bon | La plupart l’ont

La réponse des basses est suffisamment bonne pour ne pas avoir besoin d’un subwoofer

Moyenne | Les concurrents peuvent être meilleurs

La réponse en fréquence n’est pas parfaite pour les moniteurs de studio, chers

De nombreux utilisateurs de PC, y compris les passionnés, n’ont pas besoin d’utiliser une configuration audio professionnelle sur leur machine. Cependant, les musiciens amateurs passionnés et autres audiophiles voudront peut-être accorder à leurs ordinateurs le même niveau de considération envers le hardware audio qu’un joueur passionné le ferait avec des cartes graphiques.

Les moniteurs de studio actifs sont des haut-parleurs avec des amplificateurs intégrés qui sont conçus pour donner une réponse en fréquence neutre, c’est-à-dire que le son n’est pas Colorful ou altéré par les haut-parleurs. Cela garantit que tout son en cours de lecture est entendu exactement comme prévu ; vital pour les musiciens et les éditeurs vidéo, mais également souhaité par ceux qui préfèrent que leur son soit le plus naturel possible.

Cependant, si vous utilisez votre PC pour la musique/vidéo et d’autres activités, telles que les jeux, vous aurez besoin d’un ensemble de moniteurs de studio aussi polyvalents que possible. Les Fives de Klipsch répondent facilement à cette exigence, car ils peuvent être utilisés comme système hi-fi, haut-parleurs de bureau pour PC ou même comme partie d’une configuration home cinéma, grâce à son entrée HDMI ARC.

La connectivité est un point fort de The Fives par rapport aux autres moniteurs de studio, vous n’aurez donc aucun problème à le brancher à n’importe quel ordinateur de bureau ou portable. Les haut-parleurs sont livrés avec un câble de 13 pieds (4 m) pour les connecter ensemble, ainsi que des câbles USB (A à B) et HDMI. Le forfait comprend également une télécommande pour tout contrôler à distance.

Mais la plus grande force de The Fives doit être la qualité du son. Ce n’est rien de moins que stupéfiant, surtout par rapport à un ensemble typique de haut-parleurs de PC de bureau, bien qu’en tant que moniteurs de studio, ils ne soient pas parfaits. La réponse en fréquence n’est pas complètement plate, donc les musiciens professionnels feraient probablement mieux de chercher ailleurs.

Le volume peut atteindre des niveaux vraiment tonitruants, grâce aux 160 W de puissance RMS combinée, sans distorsion immédiatement détectable. Malgré leur taille relativement compacte, seulement 12 pouces (305 mm) de hauteur, ils peuvent facilement remplir une version d’un son cristallin.

Il existe un support pour attacher un subwoofer supplémentaire, mais la réponse des basses est assez bonne pour ne pas en avoir besoin ; il y a aussi un Dynamic Bass EQ qui peut être utilisé pour empêcher les voisins de trop se plaindre ou pour ajuster les basses fréquences exactement comme vous le souhaitez. Oui, ils sont chers, mais pour la polyvalence qu’ils offrent, les Fives sont les moniteurs de studio à choisir.