House of the Dragon (HBO) : Rhaenys s’est fait changer la couleur des cheveux, pourquoi ?

Jamais une couleur de cheveux à la télévision n’a été aussi importante. et, cette phrase peut sembler exagérée en ce moment, mais une fois que vous aurez lu ce que nous avons à vous dire sur les cheveux de Rhaenys, la reine qui n’a jamais été dans House of the Dragon, vous finirez sûrement par être d’accord avec nous.

À ce stade, nous ne vous disons rien de nouveau lorsque nous vous expliquons que les séries télévisées prennent toujours certaines licences créatives lorsqu’il s’agit d’adapter des livres. Le cas de House of the Dragon n’a pas été une exception, l’une des modifications les plus frappantes et les plus curieuses étant celle des cheveux de Rhaenys. Et est-ce, quelles raisons peut-il y avoir pour changer la couleur?

Attendez : mais n’est-elle pas une Targaryen ?

et, Rhaenys Targaryen, comme son nom de famille l’indique, est une Targaryen à part entière, la fille du fils aîné de Jaehaerys. La reine qui n’a jamais été, comme on la surnommait à la cour, a été laissée sans accéder au trône parce qu’elle était une femme, bien qu’elle soit une descendante directe d’Aemon -qui est mort subitement après une attaque fortuite-, et à la place, un homme, son Le cousin Viserys, fils de Baelon Targaryen et d’Alyssa Targaryen (qui étaient frères et sœurs) est chargé de porter la couronne et de s’asseoir sur le trône de fer.

Il est donc logique de s’attendre à ce que Rhaenys, après et comme le montre la série de services HBO Max, ait les cheveux blonds platine, un trait caractéristique de la famille des dragons. Cependant, la mère de ce personnage était Lady Jocelyn Baratheon, une femme très brune.

Les gènes dominants ont fait leur travail à la naissance de Rhaenys et dans le livre Fire and Blood, le Targaryen a les cheveux noirs, clairement hérités de sa mère. Telle est l’importance de la génétique dans cette affaire et sa prédominance que, plusieurs siècles plus tard, ce fait populaire fera douter Ned Stark de la bâtardise de Joffrey, soi-disant « fils » de Robert Baratheon et qui, pourtant, était blond comme ses vrais parents. -Cersei et Jaime Lannister.

C’est exactement comme ils l’expliquent dans ce tweet :

hors contexte maison du dragon @oochotd Dans le livre canon de Fire & Blood, la princesse Rhaenys Targaryen a les cheveux noirs de la génétique de sa mère, Jocelyn Baratheon.

La génétique Baratheon est extrêmement dominante et tous ont les cheveux foncés.

C’est en dehors de la raison pour laquelle Ned Stark était sûr que Joffrey était un bâtard. #HouseOfTheDragon 29 septembre 2022 • 00:00

Des choses expliquées comme ça, vous vous demandez sûrement : « Et puis, pourquoi ont-ils changé ça ?

Simplifier les choses pour le spectateur

Malgré le fait que ce que l’on vient de vous raconter n’est pas trop compliqué, il faut reconnaître que face à la galerie, cela pourrait être quelque peu déroutant pour le spectateur qui ne connaît pas l’histoire du livre. À tel point que dans une tentative claire de simplifier et de donner plus d’identité aux fonctionnalités de Targaryen, les créateurs de la série ont décidé de changer la couleur des cheveux.

Cela aide également à l’écran une intrigue très importante dans l’histoire, celle de la bâtardise des enfants de Rhaenyra : puisque Rhaenys est blonde (et donc une caractéristique clé des Targaryen et des Velaryon), ses cheveux sont encore plus évidents Jacaerys, Lucerys et Joffrey’s dark fond -hérité de leur vrai père, un Strong-, quelque chose qui attire l’attention de tout le monde, y compris celle d’Alicent. Rappelons également que Rhaenys est la grand-mère de ces créatures, donc avoir gardé ses cheveux noirs aurait rendu le tout beaucoup plus incongru sur le petit écran.

Disons que ça donne plus de sens à tous les doutes qui planent sur la descendance de Rhaenyra et le spectateur ne s’épate pas.