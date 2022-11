Les agents de la TSA ont trouvé un "astucieusement dissimulé" couteau à l’intérieur d’un ordinateur portable

WTF ? ! Les ordinateurs portables de jeu d’aujourd’hui sont plus minces et plus légers que les gros mastodontes d’antan, mais il s’avère qu’ils sont encore assez grands pour dissimuler un couteau à double tranchant : la Transportation Security Administration (TSA) de l’aéroport international de Richmond en Virginie a fait la découverte troublante en dernier la semaine.

Selon la TSA, un agent a remarqué le couteau caché dans le bagage à main de l’homme lorsqu’il a été radiographié. L’arme n’a pas pu être trouvée lors de l’test du contenu, de sorte que chaque élément a été placé dans la machine individuellement jusqu’à ce qu’il soit découvert caché dans un ordinateur portable. L’homme a d’abord dit qu’il n’avait aucune idée que le couteau était là, mais a admis plus tard que c’était le sien.

« Après avoir obtenu des outils capables de démonter l’ordinateur portable, il a été découvert qu’un couteau à double tranchant avait été astucieusement dissimulé dans les entrailles de l’ordinateur », a écrit la TSA.

Tom’s Hardware note que la batterie de l’ordinateur portable provient de G-Style Ltd., un fournisseur de composants taïwanais affilié à Gigabyte. Le boîtier inférieur semble provenir d’un modèle Aorus, ce qui indique que l’homme a complètement raté l’occasion de cacher une lame à l’intérieur d’une lame Razer.

La TSA écrit que le voyageur, de Williamsburg, en Virginie, fait maintenant face à une sanction civile financière fédérale sévère. De plus, s’il est membre de TSA PreCheck, il perdra ses privilèges.

Les directives de la TSA stipulent que les objets tranchants tels que les couteaux et les épées qui relèvent de la catégorie de dissimulation astucieuse ordinaire entraîneront une amende comprise entre 530 $ et 2 250 $. Mais ce cas sera probablement une dissimulation astucieuse extraordinaire – l’exemple donné est un livre qui a été évidé pour s’adapter uniquement à un article interdit – ce qui porte l’amende entre 5 320 $ et 10 700 $.

Gigabyte a dévoilé l’Aorus 17X en avril, un ordinateur portable qui intègre une puce Alder Lake-HX à 16 cœurs et 3080 Ti, mais il ne mesure toujours que 1,18 pouce d’épaisseur, ce qui pourrait suffire à presser un couteau à l’intérieur. Si vous voulez un ordinateur portable qui excelle vraiment dans le travail de dissimulation, l’Acer Predator 21 X à écran incurvé d’il y a quelques années a une épaisseur maximale de 3,3 pouces qui pourrait probablement contenir tout un arsenal d’armes diverses (mention légale : veuillez faire pas essayer ça).