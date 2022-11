Sur Google Maps, vous pouvez voir si un lieu est adapté aux personnes en fauteuil roulant

La nouvelle fonction Maps n’est pas seulement dédiée aux utilisateurs handicapés mais aussi à ceux qui ont un petit enfant avec une poussette ou ceux qui portent des valises volumineuses.

L’emplacement, les horaires d’ouverture et de fermeture, le menu, la possibilité de réserver une table et maintenant aussi la possibilité d’accès pour les personnes handicapées. Google Maps a introduit une nouvelle fonction appelée « Lieux accessibles » dans laquelle il est possible de mieux comprendre les caractéristiques d’un lieu public.

Pour afficher cette fonction, vous devez activer le paramètre « Lieux accessibles » sur l’application Google Maps. Une fois lancée, la rubrique dédiée à l’accessibilité apparaîtra dans les Infos des locaux sur le plan, précédée de l’icône d’un fauteuil roulant. A côté de cela, il y aura donc différents champs, tels que « Salles de bains », « Tables » ou « Revenus ». Si le site n’est pas accessible, l’icône du fauteuil roulant sera barrée.

Contributions des utilisateurs : fonctionnement de la communauté Local Guides

Comme pour toutes les autres informations Google Maps, les utilisateurs peuvent également ajouter ou modifier des informations ici. En effet, si les caractéristiques affichées sur la carte ne correspondent pas à celles du lieu, il suffit d’aller dans « Informations » puis de cliquer sur « Modifier les caractéristiques ». La fonction n’est pas seulement conçue pour ceux qui utilisent un fauteuil roulant mais aussi pour ceux qui se déplacent avec des poussettes ou des valises volumineuses.

Google Maps a expliqué que la base de données sur laquelle repose cette fonction a été construite grâce au travail de 120 millions de Local Guides, une communauté d’utilisateurs qui contribuent à l’information sur cette plateforme. Pour chaque contribution, une série de points sont attribués et à partir d’un certain niveau, ces points se transforment en badges qui apparaissent à côté des noms des utilisateurs qui publient des avis.

Google : Les lieux accessibles sont plus de 40 millions dans le monde

Selon les données fournies par Google Maps, il existe actuellement environ 40 millions de lieux répertoriés comme accessibles dans le monde : « Imaginez planifier d’aller dans un nouvel endroit, faire le trajet pour s’y rendre et arriver, pour ensuite rester coincé dehors, ne pas pouvoir s’asseoir en famille ou de ne pas pouvoir accéder aux toilettes. C’est une expérience trop familière pour les 130 millions d’utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde. »