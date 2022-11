Qu’est-ce que le mode DMZ de Call of Duty ? Tout ce que vous devez savoir

DMZ, résistez et pillez tout ce que vous pouvez

Ceux d’entre vous qui ont joué à The Dark Zone dans The Division sauront exactement de quoi nous parlons. Dans DMZ, nous entrerons dans un bac à sable spécialement conçu pour passer un mauvais moment. Ici, nous trouverons de nombreux ennemis contrôlés par l’IA ainsi que d’autres joueurs du monde entier qui iront directement contre nous.

Toute l’action se déroulera sur la carte d’Al Mazrah (la même que Warzone 2.0), et votre mission n’est autre que de piller les caches et d’en sortir vivant. Plus vous réussirez à extraire de choses, plus votre inventaire sera grand, et ainsi vous pourrez collecter de l’argent et accomplir des missions qui peuvent vous donner des objets très savoureux que vous pourrez ensuite utiliser dans le multijoueur de Modern Warzone II et Warzone 2.0.

Comment jouer?

Dans DMZ, nous jouerons en équipes de 3 joueurs, bien que vous puissiez jouer seul ou à deux si vous décidez de désactiver l’option pour remplir l’équipe. Pour avancer dans le jeu, vous devez accepter des missions de factions, avec trois factions existantes :

Légion

Lotus blanc

Mous noir

Legion sera la première et la seule faction disponible, et au fur et à mesure que nous accomplirons des missions, nous débloquerons de nouveaux défis et missions de faction. De cette façon, nous obtiendrons des récompenses de plus en plus importantes. Pour commencer, vous devrez vous infiltrer avec votre équipe en choisissant des armes de contrebande ou sécurisées, bien qu’il y aura des moments où la mission nécessitera de la furtivité et nous nous passerons d’armes, ou il y aura même des missions d’approvisionnement dans lesquelles nous n’aurons qu’à laisser des armes à un point précis pour que dans une future infiltration nous les ayons préparés.

Comment fonctionne l’inventaire ?

Lors de votre première partie dans la DMZ, vous recevrez de nombreux types d’armes de contrebande. Vous devrez sélectionner les armes que vous souhaitez emporter sur le champ de bataille et survivre avec. Si vous perdez les armes, vous les perdrez pour toujours, et si vous volez des armes à quelqu’un, vous pouvez les emporter dans votre inventaire en tant qu’arme de contrebande.

Dans l’inventaire lui-même, nous pouvons sécuriser les armes afin qu’elles réapparaissent toujours, et nous pouvons même obtenir de nouveaux emplacements d’armes sécurisés si nous terminons des missions et progressons dans les factions. Le problème est que si vous perdez des armes sécurisées, elles ne réapparaîtront qu’après un certain temps, mais nous pouvons accélérer ce temps en échangeant l’argent que nous avons obtenu.

Un sac à dos avec un espace limité

Dans DMZ, nous trouverons de nombreuses ressources utiles au fur et à mesure que nous parcourrons la carte, mais peu importe le nombre que nous en trouverons, nous ne pourrons pas toutes les stocker. Notre sac à dos a une limite, donc si à tout moment vous êtes obligé de vous débarrasser de quelque chose, sachez qu’il y a 6 emplacements sur la carte où vous pouvez stocker des objets pour les extraire dans les futurs jeux.

C’est quelque chose comme un casier sécurisé où vous pouvez récupérer les objets que vous avez laissés dans les jeux ultérieurs.

N’oubliez pas que Warzone 2.0 et le mode DMZ seront disponibles le 16 novembre et que vous pouvez les pré-télécharger à partir d’aujourd’hui.