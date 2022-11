Cartes son : vaut la peine d’être achetée ou juste un produit de niche ?

Vous avez donc parcouru votre liste de contrôle des composants que vous souhaitez acheter pour construire votre nouveau PC. Vous avez lu toutes les testeurs et sélectionné avec soin les bons modèles pour votre budget. Chaque élément semble être là, mais vous remarquez alors quelque chose auquel vous n’aviez pas pensé auparavant : une carte son.

Ce que fait ce produit est évident, mais vaut-il la peine d’en acheter un ? S’ils étaient aussi importants qu’une carte graphique, ils seraient sûrement beaucoup plus promus et revus. Eh bien, continuez à lire pendant que nous enfilons nos chapeaux de deerstalker et essayons de résoudre le cas de l’énigme de la carte son.

Un petit tour dans l’histoire

Les puces en silicium dédiées à la création de sons existent dans les ordinateurs personnels depuis de nombreuses décennies. Le populaire Commodore 64, qui s’envolait en 1982, en arborait un doté de trois oscillateurs distincts. Chacun peut produire plusieurs formes d’onde différentes et prendre en charge la modulation en anneau, le filtrage et la lecture audio numérique.

Les utilisateurs de machines IBM PC à l’époque étaient coincés avec une puce sonore beaucoup plus basique, qui pouvait à peine réussir à émettre une onde carrée. Au fur et à mesure que le PC devenait de plus en plus populaire auprès des utilisateurs à domicile, l’industrie a commencé à voir des cartes d’extension héberger des puces telles que Yamaha et Philips, qui pouvaient générer un son et une musique appropriés.

Mais c’est l’industrie du jeu qui a vraiment poussé à quelque chose de mieux, car les premières cartes son étaient essentiellement conçues pour être utilisées par une application spécifique.

Au moment où les années 1990 sont arrivées, la carte d’extension la plus vendue pour PC, de presque tous les types, provenait d’un seul fabricant : Creative Labs. Leur carte Sound Blaster a marqué une période déterminante dans l’audio sur PC et, renforcée par le support de Microsoft, la carte et le nom sont devenus synonymes de jeux sur PC.

Pendant plus d’une décennie, les ordinateurs personnels du monde entier contenaient une sorte de déclinaison de la vaste gamme de produits de Creative ou quelque chose de moins cher d’un fournisseur OEM. Les modèles Sound Blaster Audigy et X-Fi étaient extrêmement populaires, grâce à la richesse de leurs fonctionnalités et à leur qualité sonore.

Aujourd’hui, cependant, si vous achetez un ordinateur de bureau, vous ne verrez certainement pas de carte son dédiée incluse dans le package. De nombreux fournisseurs ne prennent même pas la peine d’en proposer un en option, bien que pour ceux qui le font, il s’agisse toujours presque toujours d’un modèle Creative.

Et ce n’est pas comme s’il y avait une pénurie d’autres cartes son parmi lesquelles choisir. Parcourir les magasins de composants PC en ligne montrera que Creative domine le marché, avec des dizaines de déclinaisons différentes parmi lesquelles choisir.

Des marques comme Asus, EVGA et d’innombrables autres marques imitatrices proposent également de nombreux produits, mais la majorité ne semble être qu’un effort symbolique. Alors que se passe-t-il? Que s’est-il passé pour que les cartes son soient tombées en disgrâce ?

Montez à bord pour un son à faible coût

Comme pour toutes choses, cela se résumait à peu près à l’argent. Les constructeurs de systèmes chercheront à réduire les coûts dans toutes les parties possibles pour maximiser leurs profits. Et ils ont été aidés dans cette entreprise par les fabricants de cartes mères. Alors que le calendrier entrait dans un nouveau millénaire, les cartes mères de PC ont commencé à arborer des prises de sortie audio, en plus de la gamme habituelle de ports parallèles et série.

Ces sorties audio étaient alimentées par des puces de codec de base de fournisseurs tels que VIA, Avance Logic et Realtek. Ces deux derniers sont significatifs, car Realtek a racheté Avance au milieu des années 90, avant de l’intégrer totalement quelques années plus tard.

De nos jours, il est difficile de trouver une carte mère grand public qui n’a pas viennent avec une puce sonore intégrée, et ils sont presque toujours un modèle Realtek.

Comme AMD et Nvidia, Realtek est une société de semi-conducteurs sans usine – cela indique qu’elle ne fabrique pas physiquement ses propres puces, mais utilise d’innombrables autres fabricants pour le faire. Si vous parcourez les sites Web de Gigabyte, Asus, MSI et d’autres sociétés de cartes mères, vous verrez deux produits Realtek très courants utilisés : l’ALC1200 et l’ALC1220.

Les deux sont des codecs décents (ce dernier est particulièrement bon) et offrent un ensemble de fonctionnalités qui ne sembleraient pas déplacés avec une carte son haut de gamme d’il y a quelques années à peine. Cependant, ce ne sont pas seulement les puces audio embarquées qui ont éloigné les cartes son des feux de la rampe.

Pas de carte, pas de puce de carte mère, pas de problème

Imaginons simplement que vous avez un nouveau PC et pour une raison étrange, il n’y a pas de puce audio sur la carte mère et il n’y a pas non plus de carte son installée. Vous pourriez penser que votre machine va être muette jusqu’à ce que vous achetiez ce dernier, mais ce n’est pas forcément le cas.

Si vous découvrez certains des meilleurs casques de jeu, vous verrez qu’ils sont livrés avec un appareil qui se branche sur votre PC via un port USB. Le casque se branche ensuite physiquement sur l’appareil ou utilise un système sans fil pour lui transmettre.

D’autres ont simplement un dongle sans fil USB – pas d’unité de base, pas de threads, il suffit de brancher le PC et d’allumer le casque.

Il peut sembler que de tels systèmes n’ont aucun type de puce audio, mais ils en ont. C’est soit dans le casque lui-même, sous la forme d’un simple convertisseur numérique-analogique (DAC) et d’un amplificateur, soit d’une puce plus complexe dans l’unité de base.

Indépendamment de ce qui est utilisé ou de la façon dont il est connecté à l’ordinateur, ces appareils prennent le flux numérique (créé par un jeu ou un lecteur multimédia) et le convertissent en un signal analogique que le casque doit transmettre.

Toutes les améliorations sonores sophistiquées sont effectuées par le PC lui-même – au lieu d’un hardware dédié effectuant le traitement, le processeur est utilisé pour le faire. Et pour des millions de personnes dans le monde, cette solution est plus que suffisante pour leurs besoins.

Ce qui nous amène au cœur de cet article : vaut-il vraiment la peine d’acheter une carte son dédiée ?

Question simple, réponse simple ?

Ce n’est pas la première fois que nous soulevons cette question. Dès 2013, nous avons montré le point de vue d’un audiophile sur le sujet et la réponse ultime était « peut être pas » bien qu’avec quelques mises en garde… à savoir que le PC d’un passionné en mérite un.

Mais dans le monde des semi-conducteurs, les progrès sont quasi constants en raison de la demande des consommateurs et d’une concurrence féroce. Ce qui était jugé approprié à l’époque, en termes d’aspects tels que le rapport signal sur bruit, le spectre de réponse en fréquence ou la quantité de diaphonie, serait immédiatement rejeté aujourd’hui.

Les meilleurs codecs matériels que l’on trouve sur les cartes mères aujourd’hui ne sont pas de simples réflexions après coup – ils peuvent être des produits de qualité à part entière.

Près d’une décennie plus tard, la question est peut-être encore moins nette, et pour une raison simple. Si les cartes son dédiées étaient tellement meilleures que les codecs embarqués ou les systèmes USB, alors le joueur ou le passionné de PC typique les achèterait régulièrement.

Les fournisseurs OEM tireraient également parti de cela en s’assurant que leurs meilleurs modèles prennent en charge les cartes son les plus chères, puis en leur facturant une prime, un peu comme ils le font avec les processeurs et les cartes graphiques.

Sur cette base, il semblerait que les cartes son soient un produit de niche et qu’elles ne méritent pas d’être envisagées pour la grande majorité des gens.

Ce n’est pas si élémentaire, Watson

Il y a cependant plusieurs contrepoints à tout cela. Considérez combien d’utilisateurs de PC sont entièrement satisfaits de leurs moniteurs 1080p, 60 Hz, à la maison ou au travail. Ils peuvent penser que de tels écrans sont tout ce dont ils auraient besoin et pourtant, lorsqu’ils sont comparés directement à un moniteur haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé, ils pâlissent en comparaison.

La même chose est un peu vraie pour les cartes son dédiées. L’intérieur des ordinateurs est très bruyant, en termes d’interface électrique, et malgré les meilleurs efforts des fabricants de cartes mères pour isoler les puces audio embarquées de tout ce qui les entoure, elles sont souvent situées à proximité de grosses cartes graphiques.

Ces composants, en raison de leurs énormes niveaux de courant, de leurs hautes fréquences et de leur commutation constante, peuvent affecter de manière significative les codecs mal isolés. Malgré tous les efforts des fournisseurs de cartes mères pour protéger les puces embarquées des interférences électriques, il n’est pas possible de tester toutes les configurations possibles de composants.

Bien sûr, les périphériques audio USB externes ne sont pas sujets à de tels problèmes, mais ceux-ci et les puces embarquées souffrent également d’un autre problème. La majeure partie du traitement du signal dans de tels systèmes audio est effectuée via le processeur, en particulier lorsque des effets sonores virtuels ou des améliorations spatiales sont activés.

Des puces audio dédiées gèrent tout ce travail, le déchargeant du processeur. Cela, à son tour, lui donne plus de latitude pour effectuer d’autres tâches plus rapidement. Les processeurs centraux d’aujourd’hui sont exceptionnellement puissants, donc la différence peut n’être que de quelques millisecondes, mais pour certaines personnes, c’est significatif.

Une dernière chose à considérer est que les gens peuvent tout simplement ne pas réaliser à quel point leur sortie audio est médiocre.

Tout comme une bonne carte graphique a besoin d’un moniteur de haute qualité pour démontrer ses véritables capacités, une bonne carte son ne peut se démarquer que lorsqu’elle est associée à un excellent ensemble d’écouteurs ou de haut-parleurs.

Un ensemble de canettes bon marché n’aura pas la capacité de transmettre correctement l’audio, donc si la source initiale de ce son est mauvaise au départ, il n’y a aucun moyen de le savoir.

Bien sûr, si absolument rien de ce qui précède ne s’applique à vous, l’obtention d’une carte son dédiée n’améliorera pas votre jeu ou votre expérience globale. Les puces audio embarquées et les périphériques audio USB d’aujourd’hui sont généralement très bons pour ce qu’ils sont, mais au moins nous avons maintenant une image plus claire de l’énigme.

Ça vaut le coup d’acheter une carte son ? Oui ou non.

Pour conclure, nous pouvons revenir à la question essentielle de cet article : Les cartes son valent-elles la peine d’être achetées ou sont-elles juste un produit de niche ? La réponse est « oui » – aux deux parties. Ils valent la peine d’être achetés, pour le bon utilisateur, avec la mise en garde qu’il s’agit d’un marché de niche, sans aucun doute à ce sujet.

Les joueurs compétitifs devraient penser à en obtenir un, ainsi qu’un ensemble d’écouteurs ou de haut-parleurs de haute qualité, pour s’assurer qu’ils peuvent sélectionner tous les sons du jeu avec une clarté maximale et pour une surcharge CPU minimale.

Les podcasteurs, les streamers, les musiciens ou toute personne qui crée du contenu audio ou vidéo doivent absolument utiliser une carte son dédiée, ainsi qu’une carte qui fournit également un amplificateur externe, pour garantir une qualité audio maximale et la compatibilité de l’équipement.

Et si vous rencontrez une variété de problèmes audio, tels que la saccade pendant la lecture de musique, le crépitement des haut-parleurs lors du jeu, ou tout simplement un son terne et boueux dans l’ensemble, alors une carte son appropriée pourrait bien être le remède que vous recherchez.

Pour les personnes qui considèrent les cartes son comme des achats appropriés, il est plutôt heureux que leurs ventes soient encore suffisamment élevées pour les empêcher d’avoir des prix dans le segment des ventes à faible volume. Comparée aux processeurs et aux cartes graphiques, une bonne carte d’extension audio dédiée est une véritable aubaine.

Et avec cette dernière réflexion, nous pouvons clore l’affaire pendant encore dix ans environ.

Raccourcis d’achat :