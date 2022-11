Des essais cliniques britanniques transfusent deux personnes avec du sang produit en laboratoire

Pourquoi c’est important : Les hôpitaux ont un besoin constant de dons de sang. Environ 30 000 unités par jour sont utilisées pour traiter les victimes d’accidents et les personnes souffrant de maladies du sang comme la drépanocytose. Les hôpitaux souffrent souvent de pénuries lorsqu’ils reçoivent un grand nombre de patients traumatisés. Mais que se passerait-il si nous pouvions dupliquer un don typique dans un laboratoire et lui donner une durée de conservation plus longue ?

Des scientifiques du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, avec l’aide des universités de Bristol et de Cambridge, ont réussi à transfuser deux humains avec du sang cultivé en laboratoire. La BBC note que cette première mondiale fait partie d’une étude continue visant à déterminer comment le sang cultivé en laboratoire se comporte dans le corps.

Depuis l’annonce de lundi, les deux sujets n’ont eu aucun effet néfaste. Il convient de noter que pour des raisons de sécurité, seule une petite quantité de sang est transfusée dans ces essais (environ une ou deux cuillères à café). Les tests se poursuivront avec huit autres volontaires sains.

Les cellules sanguines synthétisées sont produites en isolant des cellules souches dans une pinte de sang ordinaire à l’aide de billes magnétiques. Les scientifiques « guident » un exemplaire d’environ 500 000 cellules souches pour produire 50 milliards de globules rouges. Cet exemplaire est ensuite filtré pour ne récolter que ceux qui conviennent à la transfusion (environ 15 milliards de cellules).

Les scientifiques espèrent accomplir plusieurs choses. L’objectif principal est d’avoir la capacité de synthétiser et de compléter les hôpitaux, les cliniques et les banques de sang avec des groupes sanguins rares utilisables. Le type AB-négatif est le type ABO le plus rare, avec seulement un pour cent de la population qui en est atteint. Plus important encore, les personnes O-négatives sont connues comme des donneurs universels car leur sang est compatible avec tous les types. Cependant, seulement sept pour cent de la population a O-négatif, il est donc très demandé.

Il existe des types encore plus rares, comme Hh, également connu sous le nom de groupe sanguin de Bombay. Ce type ne se produit que chez 0,0004 % de la population mondiale (0,01 % à Mumbai, où il a été découvert). Comme O-négatif, n’importe qui peut recevoir Hh sans complications, mais les personnes de ce groupe ne sont compatibles avec aucun type ABO, y compris le O-négatif universel, et doivent recevoir du sang Hh.

« Nous voulons produire autant de sang que possible à l’avenir, donc la vision dans ma tête est une salle pleine de machines qui le produisent continuellement à partir d’un don de sang normal », a déclaré à la BBC le professeur Ashley Toye de l’Université de Bristol.

Un objectif secondaire de l’étude est de voir si le sang synthétisé a une « durée de vie » plus longue. Notre corps produit continuellement des globules rouges. En règle générale, chacun dure environ 120 jours. Cependant, la durée de conservation dans une banque de sang est beaucoup plus courte car les cellules d’âges différents sont toutes mélangées. L’idée est que puisque le sang cultivé en laboratoire est uniformément « jeune », il devrait théoriquement durer 120 jours avant de devoir être remplacé.

Pour suivre cette théorie, les chercheurs injectent aux sujets un exemplaire normal puis un synthétique au moins quatre mois plus tard. Chacun est étiqueté avec un isotope radioactif afin qu’ils puissent dire combien de temps chaque cellule circule dans la circulation sanguine. S’il est correct, le sang cultivé en laboratoire devrait rester plus longtemps dans le sujet testé.

Si les essais réussissent, les banques de sang et les hôpitaux devraient avoir beaucoup moins de pénuries de groupes sanguins nécessaires, mais la technologie a un coût substantiel. Les dons réguliers coûtent environ 130 £ (150 $ US) à collecter, à emballer et à stocker. Le produire en laboratoire est « beaucoup » plus cher, bien que les chercheurs soient restés dédiés sur les chiffres précis.

Il existe également certaines limites quant au nombre de cellules souches que les cliniciens peuvent récolter. Indépendamment des dépenses et des obstacles, les chercheurs sont optimistes quant aux avantages de leur travail.

« Cette recherche de classe mondiale jette les bases de la fabrication de globules rouges qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour transfuser des personnes atteintes de troubles comme la drépanocytose », a déclaré le Dr Farrukh Shah, directeur médical de la transfusion du NHS Blood and Transplant. « Le potentiel de ce travail pour bénéficier aux patients difficiles à transfuser est très important. »