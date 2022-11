Vous pouvez emporter ce lave-vaisselle compact Xiaomi où vous voulez

Un lave-vaisselle portatif

Avec un design qui maintient les lignes des autres produits de la marque, ce lave-vaisselle compact particulier attire immédiatement l’attention en raison de ses dimensions et de ses fonctionnalités. Il a une largeur de 55 centimètres et sa profondeur de 35 centimètres lui permet d’être placé sur le plan de travail de n’importe quelle cuisine domestique, mais le plus intéressant est son système d’ouverture de porte coulissante, car avec un mécanisme très ingénieux, il permet au compartiment d’être ouvert de la manière la plus pratique possible, aussi compact que possible, en maintenant une profondeur de seulement 60 centimètres avec la porte ouverte.

Pratique à placer où vous voulez

Ce lave-vaisselle serait placé à côté de l’évier, car il a besoin d’un drain pour expulser l’eau du programme de lavage. Et en parlant de programmes, il dispose de 7 modes prédéfinis et d’un mode automatique qui détectera le niveau de saleté sur la vaisselle (effectuer un rinçage et déterminer le niveau de trouble de l’eau) en seulement 10 secondes.

Les modes de lavage sont les suivants :

Lavage standard à 75 degrés

Lavage en profondeur à 75 degrés

Lavage désinfectant à 75 degrés

Lavage rapide à 55 degrés

Autonettoyant à 55 degrés

Lavage économe en énergie à 56 degrés

Mode séchage à 75 degrés

Il dispose d’un plateau principal pour les assiettes en bas, d’un plateau intermédiaire pour les verres ou bols et d’un troisième plateau pour les couverts.

Produit à financer

Comme beaucoup de produits Mijia, ce lave-vaisselle passe par un processus de financement par l’intermédiaire des clients sur le portail Xiaomi YouPin, cependant, avec 13 jours restants pour terminer le terme, le produit a déjà 97% de collecte, donc avec une sécurité totale ce lave-vaisselle sera entrer en production à tout moment.

Le prix actuel du produit sur YouPin est de 195 euros à changer (1 399 yuans), mais on ne sait pas s’il sera incité à faire le saut vers d’autres marchés au-delà de la Chine. Peut-être en raison de sa taille et de sa polyvalence, il s’agit d’un produit largement vendu dans de nombreux pays, car cela pourrait signifier un véritable changement dans les cuisines de nombreux foyers.

Compte tenu de ses dimensions et de sa facilité à connecter un robinet et à commencer à fonctionner, quelque chose nous dit que ce lave-vaisselle MIJIA Smart Desktop va être désiré par de nombreux utilisateurs.

Pourquoi utiliser un lave-vaisselle ?

Les avantages de l’utilisation d’un lave-vaisselle vont au-delà du gain de temps et d’efforts en lavant la vaisselle manuellement. Avec un lave-vaisselle, nous pouvons réduire la consommation d’eau de 85% par rapport au lavage à la main, car l’utilisation de l’eau s’effectue de manière extrêmement optimisée, contrairement à ce qui se passe lorsque le robinet est laissé ouvert pendant que nous passons l’éponge.

D’autre part, le niveau de désinfection atteint est extrême, car les températures élevées atteintes à l’intérieur du lave-vaisselle éliminent les éventuelles bactéries présentes sur la vaisselle.