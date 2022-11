FIFA 23 ne recevra pas la mise à jour de la Coupe du monde sur Nintendo Switch, pourquoi ?

Tous les joueurs de FIFA 23 pourront télécharger gratuitement le mode FIFA World Cup Qatar 2022… tous sauf ceux sur Nintendo Switch, puisque la console japonaise sera laissée de côté et ne recevra pas cette mise à jour. La raison de cette grossièreté n’est autre que la décision d’EA de continuer à publier des versions Legacy Edition pour l’hybride. En d’autres termes, seuls les équipes et les joueurs sont mis à jour, mais aucune amélioration du gameplay ou nouvelle fonctionnalité n’est ajoutée.

FIFA 23 Legacy Edition est jouable comme une photographie, une copie des versions précédentes qui ne modifie que les aspects esthétiques et la base de données des joueurs et des clubs. De cette façon, ceux qui veulent profiter de la Coupe du monde 2022 devront choisir l’une des autres plateformes sur lesquelles elle est disponible.

Quand le mode Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 sort-il

La mise à jour gratuite de la Coupe du monde 2022 sera disponible en téléchargement à partir du 9 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Au lieu de cela, les utilisateurs d’EA Sports FIFA Mobile auront la possibilité de le faire un jour plus tôt, le 8 novembre. Cette modalité comprendra un total de 32 équipes nationales, qui concourront pour le trophée le plus important du football au niveau de l’équipe nationale.

Malgré le manque de nouveautés, FIFA 23 continue de bien se vendre sur Nintendo Switch. Il n’inclut pas le mode carrière ni le mode Volta, bien qu’il s’agisse d’ajouts qui ont été implémentés dans la saga il y a des années. Bien sûr, il n’intègre pas non plus les Pro Clubs ou le gameplay ou les innovations techniques telles que HyperMotion.

« FIFA 23 Legacy Edition aura le même gameplay et les mêmes modes que FIFA 22 Legacy Edition sans aucun développement ou amélioration significatif », préviennent-ils dans le Nintendo eShop. Est-ce que quelque chose changera lorsque la FIFA deviendra EA Sports FC ? Vu le contexte, il n’y a pas beaucoup d’espoir.