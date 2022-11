Un driver NASCAR accède au championnat grâce à une astuce qu’il a apprise dans un jeu vidéo de 2005

WTF ? ! Si jamais je me retrouve dans une apocalypse zombie, je sais qu’il faut fouiller chaque corps en décomposition car il est sûr d’avoir des munitions ou de la nourriture. Casser des tonneaux convient également pour grappiller des marchandises. Ces astuces de jeux vidéo fonctionnent vraiment ! Demandez simplement à ce driver NASCAR.

Un coureur NASCAR a réussi une manœuvre incroyable et dangereuse au cours du week-end au Xfinity 500 qui lui a valu une place dans le championnat. Cela impliquait de faire rouler sa voiture contre le mur extérieur et de la recouvrir de la ligne d’arrivée.

Cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d’un jeu vidéo, et pour une bonne raison. Dans une interview d’après-course, le driver Ross Chastain a déclaré qu’il appris le geste risqué en jouant à NASCAR 2005 sur sa GameCube alors qu’il avait huit ans.

LE MOUVEMENT QUI ENVOIE ROSS CHASTAIN AU #CHAMPIONSHIP4! pic.twitter.com/67Ku712XZf – NASCAR (@NASCAR) 30 octobre 2022

« J’ai joué beaucoup de NASCAR 2005 sur GameCube, que j’avais en grandissant », a déclaré Chastain. « Vous pourriez vous en tirer, et je n’ai jamais su si cela fonctionnerait réellement [in real life]. Je veux dire, je l’ai fait quand j’avais huit ans. »

Chastain a eu de la chance parce que l’astuce aurait pu mal tourner et se retrouver dans un empilement de plusieurs voitures très sérieux – parce que, vous savez… la vraie vie et tout ça. Cependant, ce n’était pas une décision qu’il a socket à la légère. Dans une interview d’après-course, il a déclaré avoir consulté son équipage avant de tenter de franchir le mur. Il n’était pas sûr de l’endroit où il se trouvait et voulait être sûr qu’il « avait besoin » de prendre le risque.

Alors qu’il entrait dans le dernier virage, Chastain est allé large et s’est approché du mur au lieu de ralentir et de suivre la ligne de course. Une fois contre le mur, il lâcha le volant et le posa au sol, espérant ne pas heurter quoi que ce soit qui dépassait du béton comme une grille d’accès.

INCROYABLE!@RossChastain plancher le long du mur pour passer du 10e au 5e et accéder au CHAMPIONNAT ! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 30 octobre 2022

Alors que le reste du peloton ralentissait pour effectuer le virage, Chastain s’élançait de la dixième à la cinquième place aussi vite que le permettait la friction avec le mur, bouleversant Denny Hamlin, qui était sur la bulle. Les annonceurs, les fans, l’équipe de ravitaillement et même Chastain lui-même ont été surpris par le résultat. La course folle a assuré sa place dans le championnat – enfin, peut-être.

Bien que les responsables de NASCAR n’aient pas indiqué qu’ils examinaient cette décision, en tant qu’ancien officiel de course, je serais surpris qu’ils ne le soient pas. En règle générale, la plupart des organisations de course ont des règles concernant le dépassement d’autres coureurs. En plus de divers règlements concernant l’étiquette de dépassement, nous avions un règlement général qui stipulait que tout driver effectuant un dépassement dangereux était passible de disqualification.

Je serais surpris si NASCAR n’a pas une clause générale similaire. La manœuvre de Chastain aurait pu mettre en danger sa sécurité, celle des autres plongeurs et des fans. Pour NASCAR, le laisser glisser reviendrait à inviter d’autres drivers à l’essayer avec des résultats désastreux. Il sera intéressant de voir si la cinquième place de Chastain tient. Si c’est le cas, vous pouvez vous attendre à ce que le conseil d’administration de NASCAR examine ce jeu lors d’une future réunion sur les règles.