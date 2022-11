The Sacred Pools, le thriller érotique FMV des années 90 de Sega qui n’est jamais sorti, sort

Quelle folle époque les années 90. Les nouvelles technologies ont tout remis à plat dans le monde des jeux vidéo. Et avant l’arrivée de la 3D et des mondes polygonaux, la Full Motion Video (FMV pour les quelques amis qu’elle avait) s’est positionnée pendant une courte période comme l’avenir du médium. Heureusement que ce n’était pas comme ça !

The Sacred Pools et comment la critique l’a tué sans même être libéré

Dans ceux-là on était déjà à la fin des années 1996 pour des jeux basés sur des scènes coupées. Les personnes plus âgées dans la salle se souviendront du tristement célèbre Night Trap et de la controverse qui a contribué à amener les jeux vidéo devant les tribunaux aux États-Unis (et a finalement conduit à la création du code d’âge). Et c’est qu’après le boom initial de la FMV, il y avait peu d’intérêt à appuyer uniquement sur droite ou gauche de long en long alors que Saturn, PSX et le nouveau venu N64 rendaient déjà le personnel fou avec des mondes 3D incroyables basés sur des polygones.

Sega, très coquin avec cette publicité canne à sucre développée dans son combat avec Nintendo, a opté avec The Sacred Pools pour un thriller érotique avec peu de chicha (en tous points, car il avait peu d’érotisme). Les conférences lors d’événements n’ont suscité que des critiques négatives et, en 1997, après plusieurs retards, le jeu a été annulé.

Eh bien, des décennies plus tard, Gaming Alexandria a trouvé un alpha du jeu original appartenant à un ancien producteur associé du jeu, David Gray, qui a reçu les disques lors de ses adieux de SegaSoft en 1999. Ce matériel est maintenant public et peut être téléchargé. pour ceux qui veulent effectuer un jeu vidéo d’archéologie. Dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus, vous avez un aperçu. Si vous mettez la main sur lui, dites-nous que nous ne sommes plus pour ces joggings.

