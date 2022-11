Micron commence à expédier "la DRAM la plus avancée au monde" en utilisant un nœud 1-bêta

En bref : Micron expédie maintenant des échantillons de qualification de ce qu’il prétend être le nœud de technologie DRAM le plus avancé au monde. Après l’expédition en volume de 1-alpha en 2021, le nouveau LPDDR5X 1-bêta est meilleur à pratiquement tous les égards. Selon Micron, le nœud est environ 15 % plus économe en énergie et offre une amélioration de plus de 35 % de la densité de bits avec une capacité de 16 Go par puce.

Le cadre de Micron, Scott DeBoer, a déclaré que la technologie prend vie grâce à leur lithographie multi-motifs exclusive combinée à une technologie de processus de pointe et à des capacités de matériaux avancées. Grâce à sa lithographie multi-motifs exclusive, Micron a pu contourner la technologie de lumière ultraviolette extrême (EUV) que d’autres utilisaient récemment.

Les appareils mobiles seront les premiers à profiter des avantages de la nouvelle technologie de Micron. L’IA et les applications 5G gourmandes en données feront sans aucun doute bon usage de l’augmentation de la bande passante et même les applications de base comme l’appareil photo bénéficieront de temps de lancement réduits et de performances améliorées en mode nuit et portrait.

Micron a également mis en œuvre de nouvelles techniques de base d’extensions de mise à l’échelle dynamique de la tension et de la fréquence améliorées JEDEC (eDVFSC). Selon la société, l’ajout d’eDVFSC permet une fréquence allant jusqu’à 3 200 mégabits par seconde contre seulement 1 600 mégabits par seconde pour 1-alpha.

La RAM qui nécessite moins d’énergie pourrait libérer de la capacité pour des processeurs plus puissants, se traduire par une meilleure autonomie de la batterie avec le hardware de la génération actuelle ou un mélange des deux.

Le mois dernier, Micron a annoncé son intention de dépenser jusqu’à 100 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs de classe mondiale dans le nord de l’État de New York. Il représente le plus gros investissement privé de l’histoire de New York et, selon les législateurs, le CHIPS and Science Act récemment adopté a ouvert la voie à Micron pour construire aux États-Unis au lieu d’aller à l’étranger.

Micron a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter le reste de son portefeuille sur 1-bêta, y compris les segments client, grand public, industriel, embarqué, centre de données et automobile au cours de l’année prochaine.