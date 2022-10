Désormais, tous les smartphones en Europe devront disposer d’un port USB-C

Selon les premières estimations, cette norme devrait permettre d’économiser 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.

L’accord en juin, l’approbation du Parlement européen début octobre et maintenant le feu vert final également du Conseil de l’UE. Le chargeur universel est devenu obligatoire : à partir de l’automne 2024, le port d’entrée USB type C deviendra nécessaire pour une longue série d’appareils électroniques : des smartphones aux tablettes, en passant par les écouteurs, les souris et les claviers. A partir de 2026 cette prise devrait aussi devenir obligatoire pour les tablettes, actuellement exemptées.

L’approbation par le Conseil de l’Union européenne est la dernière étape qui a permis à cette solution d’être définitive. Il y a deux objectifs : le premier est de protéger les consommateurs, le second est de protéger l’environnement. À la lecture de la décision du Conseil, il semble clair que le premier objectif sera atteint : celui qui achète un nouvel appareil ne sera pas obligé d’acheter également un nouveau chargeur.

Pour l’environnement, en revanche, les résultats sont partiels. D’une part, le Conseil de l’UE rappelle que cette nouvelle stratégie permettra d’économiser jusqu’à 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Un chiffre qui semble infime face aux déchets électroniques produits par chaque pays. Selon les rapports du portail Raeeitalia.it, environ 384 451 tonnes de déchets électroniques ont été collectées dans notre pays rien qu’en 2021.

Indications pour les consommateurs

Le Conseil européen a également précisé qu’à partir de 2024, il y aura une icône sur les appareils électroniques pour comprendre si le chargeur est également vendu ensemble. Pas seulement. La puissance du chargeur sera également précisée dans cette icône. Jozef Sikela, ministre de l’industrie et du commerce de la République tchèque, a déclaré au nom de la présidence du Conseil de l’UE :

« Nous avons tous au moins trois chargeurs de téléphones portables à la maison. Chercher le bon chargeur, que ce soit à la maison ou au travail, peut être assez ennuyeux. De plus, ces expéditeurs génèrent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Avoir un chargeur qui s’adapte à plusieurs appareils permettra d’économiser du temps et de l’argent et nous aidera également à réduire les déchets électroniques ».