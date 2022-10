Fiido X 2022: Nouvelle version du vélo électrique pliable (nouveautés et prix cassé)

Pour ceux qui utilisent un vélo électrique pour se déplacer en ville tous les jours, le Fiido X présenté à l’été 2021 est devenu une option très valable, de par sa fiabilité et son prix. Son cadre pliant qui permet un transport et un rangement faciles est rapidement devenu un best-seller grâce à une apparence simple mais différente, comme c’est souvent le cas sur tous les vélos de la marque, qui recherche une image sophistiquée autant que pratique.

Le constructeur a désormais décidé de renouveler certains aspects de ce modèle pour en faire un vélo encore plus attractif avec une nouvelle version aux caractéristiques améliorées et des ajouts importants. Le Fiido X (2022) est doté de fonctions de sécurité améliorées, d’un nouveau mode de puissance nulle sans aucune assistance motrice (PAS-0) et d’un nouveau guidon avec un affichage amélioré. Découvrons ensemble dans cet articles toutes les nouveautés du Fiido X 2022 et la promotion sur son prix liée à son lancement !

Fiido est une marque pionnière en matière de campagnes de crowdfunding pour les vélos électriques et a récolté environ 1,5 million de dollars via Kickstarter pour le Fiido X de première génération l’année dernière.

Fiido X, Trouvez votre facteur X.

De nombreuses améliorations ont été apportées au nouveau vélo électrique Fiido X 2022, et bon nombre de ces spécifications sont inédites.

Fiido X : Caractéristiques et spécifications

Système électrique : système Fiido.

Batterie : 417,6 Wh.

Marque de la batterie : DMEGC 18650.

Cycles de batterie : 800.

Temps de charge : 7 heures.

Température de fonctionnement : -10°~50°.

Système de sécurité : système de sécurité Fiido

Eclairage : LED avec port de charge USB.

Capteur: Capteur de couple.

Système d’engrenage : Shimano 7 vitesses.

Moteur : Motoréducteur brushless (sans balais) 250W ou 350W

Vitesse maximale : 25 km/h (32 km/h avec moteur 350W)

Autonomie assistée : 130 km (110 km avec moteur 350W)

Système de freinage : Frein hydraulique.

Matériau du cadre : alliage de magnésium.

Poids net : 19,8 kg.

Tension d’entrée : 100~240V 100~240V.

Pédalier : 52T.

Taille des pneus : 20 x 1,95 pouces.

Taille du vélo plié : 794 mm x 350 mm x 803 mm.

Taille du vélo déplié : 1490 mm x 587 mm x 1070 mm.

Fiido X : Design

Le Fiido X est un vélo électrique puissant tout en étant élégant et possède avec plus de dix brevets d’innovation. Ce vélo électrique vous emmènera là où vous le souhaitez avec style grâce à son cadre monobloc.

Il est également doté d’une structure pliante cachée et d’une batterie amovible de qualité supérieure montée sur un rail coulissant, permettant une connexion sans fil de la batterie.

Si vous ajoutez à cela les feux à DEL d’origine, vous aurez du mal à trouver un autre e-bike portant la même attention aux détails tout en restant fidèle à sa philosophie de conception.

L’angle de la potence de +15° et une nouvelle selle plus souple et plus fine apporte plus de confort.

Fiido X : Expérience de conduite

Le Fiido X est équipé d’un capteur de couple pour une expérience de conduite plus réactive et intuitive. Ce nouveau capteur permet de ne plus devoir apprendre à comment utiliser un accélérateur et supprime les mouvements saccadés associés qui en résulte. En même temps, le moteur silencieux à faible résistance permet une conduite facile, même sans alimentation.

Pour offrir une expérience de conduite optimale, le Fiido utilise un design aérodynamique qui réduit la résistance au vent dans toutes les conditions. De plus, le Fiido X possède une batterie longue durée qui peut parcourir jusqu’à 130 kilomètres en un seul voyage.

Fiido X : Facilité d’utilisation

L’une des meilleures caractéristiques de ce vélo électrique est sa facilité d’installation dès sa sortie de la boîte. L’assemblage est facile, avec juste les pédales à visser, vous pouvez commencer à rouler dans les 5 minutes qui suivent le déballage.

Le design du X intègre une technologie de pliage en 3 secondes pour faciliter le rangement et la portabilité.

Le vélo lui-même et la batterie amovible facile à installer bénéficient de la protection d’un système de sécurité sans clé contre le vol. Pour couronner le tout, le Fiido X possède une géométrie exceptionnelle et une tige de selle inclinable, ce qui en fait un vélo électrique de taille unique pour les personnes mesurant entre 1,5 et 2,5 mètres.

Ses dimensions réduites lui permettent de tenir sans problème dans un coffre de voiture pour être transporté.

Fiido X : Un compagnon sûr et fiable

Le Fiido X est un vélo électrique nécessitant peu d’entretien et conçu pour être utilisé régulièrement. Vous n’avez donc pas à vous soucier du nettoyage et de l’entretien de votre vélo grâce à la protection IP54 contre la poussière et l’eau.

Pour les balades nocturnes, les feux avant et arrière fournis avec le X assurent la sécurité du cycliste.

Ce vélo comprend également des freins à disque hydrauliques qui renforcent la sécurité grâce à leur puissance de freinage supérieure. En outre, le Fiido X a obtenu la certification de sécurité EN15194 de l’UE pour garantir la sécurité de tous les cyclistes lors de leurs déplacements, le nouveau cadre est ultra solide (+20% de résistance).

Vous n’avez pas besoin de clés pour déverrouiller le vélo. Et pour les voleurs ? Eh bien, ils ne pourront jamais déverrouiller le vélo électrique sans le code, car le courant est coupé, ce qui rend le vol inutile. Cet e-bike est un must pour les navetteurs du monde entier et fera le meilleur compagnon d’aventure.

Fiido X: Prix, où l’acheter et promotion

Côté prix, le Fiido X se positionne comme une alternative viable et abordable pour les trajets quotidiens. Pour la sortie de cette version 2022, la marque applique une jolie promotion de 200$ sur le prix de son nouveau vélo électrique pliable, pour l’une ou l’autre variantes de moteur (250 ou 350W).

➡️ Le Fiido X à 1599$ au lieu de 1799$ avec le code FX20

Du 23 au 26 octobre, vous aurez également la chance de bénéficier des avantages suivants :

Participez à un crédit d’une durée limitée de 1 $ pour 1 000 $. Achetez Fiido X pour pour un prix de 800 $.

Fiido est une entreprise de technologie sportive intelligente spécialisée dans les vélos et scooters électriques. Fiido a pour objectif de révolutionner la mobilité et d’aider le monde à devenir écologique en offrant des expériences de conduite exceptionnelles aux cyclistes du monde entier.

Qui est Fiido ?

Fiido ne ménage aucun effort pour rechercher et développer des vélos électriques et des accessoires réformateurs pour différents groupes de personnes. Par le biais de la promotion technologique, Fiido se consacre à faciliter l’exercice et à régler les problèmes de mobilité depuis sa création en décembre 2016.

La vision de Fiido

Fiido martèle à fournir aux clients une expérience de conduite de vélos électriques qui sont débordants de gratification, et de joie, et plus important encore, nos cyclistes peuvent obtenir les avantages de santé d’accompagnement en s’adonnant à la joie de la conduite.

Nous accordons également une attention particulière au monde spirituel des cyclistes qui choisissent nos produits. L’attribution culturelle du retour à la forme traditionnelle du vélo et la satisfaction du cyclisme sont irremplaçables, quels que soient les changements de temps.

Dans une certaine mesure, contrôler le temps signifie contrôler sa propre vie. Les vélos électriques produits par Fiido peuvent vous aider lorsque vous êtes accablé par la vie. En outre, avec de telles fonctions multiples et un aspect mode, il peut également être un cadeau attentionné pour vos proches.