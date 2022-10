Des séries qui ne valent la peine d’être regardées que la première saison

La plupart des séries que nous connaissons commencent par le bas. Les personnages ordinaires vivent quelque chose d’inhabituel et se lancent dans une aventure qui se complique de plus en plus à chaque épisode. Cependant, il existe d’autres productions qui partent d’une prémisse très puissante et ne parviennent pas à maintenir le niveau dans le temps. Toutes les séries dont nous allons parler ensuite ont plus d’une saison. Cependant, il vaut mieux se tenir à la fin du premier :