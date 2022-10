Phil Spencer a-t-il dévoilé la nouvelle Xbox ? Pas si vite

Il faut bien reconnaître que les réseaux sociaux sont chargés par le diable car le besoin pour certains de mettre en ligne n’importe quoi est si pressant que, sans le vouloir, il se faufile dans les photos qui publient des choses qu’ils préféreraient ne pas voir, même s’ils n’ont rien. à voir avec ce que la communauté interprète. Et quelque chose comme ça s’est produit avec Phil Spencer et un message de félicitations dédié à Bethesda et ses Fallout.

Qu’est-ce que c’est sur l’étagère ?

Le fait est que ces jours-ci, un anniversaire important de la saga Fallout, propriété de Bethesda, est célébré avec style, qui a réussi à souffler ni plus ni moins de 25 bougies (bien qu’elle soit entre les mains des Américains depuis moins années ) et bien sûr, comme Microsoft a acheté le propriétaire de l’IP, puisque tout a été félicitations, louanges, bonheur et personne ne s’est souvenu que ceux de Washington ont cloné les vieilles idées vues dans leur glorieux Fallout 3 depuis trop longtemps. .

Quoi qu’il en soit, le message de Phil Spencer contenait une photo d’une étagère avec des objets liés à Fallout et, sûrement, il ne s’était pas rendu compte que quelque chose de similaire à une Xbox One S, ou une Xbox Series S, était visible en haut, mais avec une taille beaucoup plus petite et qui a servi de crochet pour commencer à inviter les fans à sauter dans le train des théories du complot : que si c’est une nouvelle Xbox, que si c’est la preuve de l’existence du projet Keystone…

Il semble que Phil Spencer taquine la supposée manette / console de streaming Xbox portant le nom de code Keystone dans une nouvelle photo d’étagère 10 octobre 2022 • 18:04

Si vous vous souvenez, le projet Keystone a été annoncé en 2021 comme une sorte d’appareil qui nous permettait de jouer avec Xbox Cloud Gaming sur une Smart TV, une sorte de Steam Link (aujourd’hui disparu) qui, avec une manette de jeu, nous permet de profiter nos achats à distance, mais surtout depuis Game Pass (en l’occurrence) sans avoir à acheter une Xbox Series X ou une Xbox Series S. C’est-à-dire pour renforcer votre engagement envers le cloud gaming.

Et que dit Microsoft à ce sujet ?

Alors qu’allez-vous dire ? S’il s’agissait d’une nouvelle Xbox, je ne le dirais pas, mais il ne semble pas que ce soit le cas non plus. Si Microsoft voulait lancer une nouvelle machine, complète ou prête pour le cloud, bien sûr, l’endroit où travailler avec elle ne serait pas sur une étagère prenant la poussière, comme on le voit sur la photo publiée par Phil Spencer. De plus, l’explication donnée par ceux de Redmond est tout à fait conforme à ce que dicte le bon sens.

Un porte-parole de l’entreprise s’est adressé aux médias pour confirmer qu’il s’agit d’un ancien prototype qui a déjà été écarté, donc, en effet, le meilleur endroit pour ce type d’objet est l’étagère, pour rappeler à quel point il est mal conçu ou pour préciser que ce qui semblait autrefois être une bonne idée a fini par être un simple presse-papiers qui n’a aucune utilité. Car ce type de modèles sont encore des coquilles vides sans aucune fonctionnalité.

Ce n’est pas la première ni la dernière des entreprises à travailler sur plus d’un design pour une console qui peut (ou non) finir par arriver dans les stores. Ou tu ne le crois pas ?