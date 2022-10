La configuration système requise pour Plague Tale Requiem montre que nous entrons vraiment dans la prochaine génération

Quelque chose à espérer : avec chaque nouvelle génération de consoles, la configuration système requise pour les jeux à haute valeur de production saute inévitablement (et c’est généralement un point positif). Ce processus a peut-être ralenti cette fois-ci, mais il pourrait enfin arriver cet automne avec quelques jeux qui laissent derrière eux la PlayStation 4 et la Xbox One.

Asobo Studio a publié vendredi la configuration système requise pour A Plague Tale: Requiem, et elle semble justifier l’amélioration visuelle générationnelle du jeu par rapport à son prédécesseur de 2019. La configuration système minimale requise n’est pas aussi lourde que celle du remake de Dead Space, mais il est peut-être temps pour certains utilisateurs d’envisager une mise à niveau.

Les éditions console des deux jeux ne prendront en charge que PlayStation 5 et Xbox Series, signalant un véritable changement dans les caractéristiques matérielles. Beaucoup sont probablement habitués à ce que 8 Go de RAM soient le minimum requis pour les jeux AAA. Comme Dead Space, Plague Tale Requiem va jusqu’à 16 Go.

Obtenez les caractéristiques complètes de #APlagueTaleRequiem dessous ‘ pic.twitter.com/iC1ImgmdWJ – Un conte de peste (@APlagueTale) 7 octobre 2022

En fait, les caractéristiques système recommandées pour le premier jeu Plague Tale – Innocence – sont précisément les exigences minimales pour Requiem. Ceux-ci incluent une GTX 970 ou une Radeon RX 590, et une i5-4690K ou AMD FX-8300 pour jouer au jeu en 1080p et 30 images par seconde avec des paramètres graphiques bas. Requiem nécessite DirectX 12, Shader Model 6.0 et 55 Go d’espace de stockage.

Pour jouer au jeu avec des paramètres ultra à 1080p et 60 images par seconde, Asobo recommande un RTX 3070 ou un Radeon RX 6800 XT. Cette classe hardware est plus proche de ce que de nombreux autres jeux récents comme Spider-Man recommandent pour jouer en 4K.

Les caractéristiques recommandées par Requiem tiennent probablement compte du ray tracing, bien qu’Asobo ne l’indique pas explicitement comme les autres développeurs. Pour augmenter les paramètres graphiques du jeu à 4K, DLSS (y compris le nouveau DLSS 3 de Nvidia – exclusif aux prochains GPU RTX 4000) et AMD FSR seront utiles.

Minimum (30 ips, 1 920 x 1 080 en mode bas) Processeur : Intel Core i5-4690K (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz)

Graphiques : 4 Go, GeForce GTX 970/Radeon RX 590 Recommandé (60fps, 1920×1080 sur Ultra) Processeur : Intel Core i7-8700K (3,7 GHz)/AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

Graphiques : 8 Go, GeForce RTX 3070/Radeon RX 6800 XT

Les caractéristiques recommandées par Asobo devraient indiquer approximativement les performances que les joueurs obtiennent en utilisant DLSS ou FSR en mode performance à 4K, car cela passe à partir d’une résolution interne de 1080p.

A Plague Tale: Requiem sera lancé sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch (via le cloud) le 18 octobre.