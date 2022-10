Boston Dynamics : s’il vous plaît, n’utilisez pas nos robots comme armes

Vue d’ensemble : les principales entreprises de l’industrie de la robotique veulent dissuader les gens de transformer des machines inoffensives en armes avec des intentions meurtrières. Selon eux, des robots polyvalents équipés d’armes à feu puissantes pourraient sonner le glas de l’avenir même de l’industrie.

Une coalition d’entreprises de robotique dirigée par Boston Dynamics a publié une lettre ouverte adressée au reste de l’industrie et au public, déplorant le risque que les robots « à usage général » puissent bientôt devenir une arme de destruction massive bon marché et très efficace. Une perspective à éviter, indique la lettre, car l’avenir même de la technologie robotique pourrait en être compromis.

La lettre ouverte à l’industrie de la robotique et à nos communautés est signée par Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics et Unitree Robotics, soulignant les avantages apportés par les robots modernes à la société. Les six sociétés sont occupées à introduire de nouvelles générations de robotique mobile avancée dans le monde, ajoute la lettre, rendant les appareils autonomes plus accessibles, plus faciles à utiliser, abordables et adaptables que les générations précédentes.

Ces nouveaux robots peuvent naviguer dans des endroits auparavant inaccessibles, ils profiteront à l’industrie et pourraient être utilisés comme « compagnons » dans les maisons des gens. Et pourtant, concède la lettre, l’émergence de robots mobiles avancés offre la possibilité d’une utilisation abusive. Les automates de nouvelle génération pourraient être utilisés par des personnes « indignes de confiance » pour violer les droits civils ou pour menacer, nuire ou intimider.

Les entreprises de robotique sont particulièrement concernées par la militarisation, avec des robots autonomes ou télécommandés conçus pour des applications industrielles ou de sauvetage modifiés pour porter des armes et transformés en outils de destruction.

L’ajout d’armes à feu ou d’autres armes aux robots à usage général mis à la disposition du public soulève « de nouveaux risques de préjudice et de graves problèmes éthiques », prévient la lettre. Les robots fraîchement armés nuiront également à la confiance du public dans la technologie, menaçant ainsi tous les avantages que les robots pourraient apporter à la société.

Cette position anti-militarisation a été exprimée dans le passé, mais selon la lettre, le public s’inquiète de plus en plus des tentatives récentes « par un petit nombre de personnes » de transformer des robots industriels et de sauvetage en machines d’assaut et de mort mortelles. Boston Dynamics et d’autres sociétés se sont engagées à ne pas militariser leurs robots ou les logiciels sur lesquels ils sont basés, et elles n’aideront certainement pas d’autres personnes ou organisations à le faire.