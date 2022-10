Kioxia développe un prototype de carte mémoire microSDXC fonctionnelle de 2 To

En bref : le spécialiste japonais de la mémoire Kioxia a récemment annoncé avoir développé les premiers prototypes de cartes mémoire micro SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) fonctionnelles de 2 téraoctets (To). Kioxia a utilisé sa mémoire flash BiCS 3D et son contrôleur de mémoire interne personnalisé pour démontrer les fonctionnalités de base à la densité maximale de la norme. Plus précisément, Kioxia a empilé 16 matrices d’un térabit de mémoire flash 3D totalisant une épaisseur de 0,8 mm.

Alors que les demandes d’enregistrement de données des smartphones, des consoles de jeux portables et des caméras d’action continuent d’augmenter, le besoin de stockage à très haute capacité n’a jamais été aussi grand. Les services de stockage et de streaming dans le cloud sont utiles dans certains cas, mais pour les appareils qui génèrent des données, le stockage local reste le meilleur.

La caractéristique SDXC de la SD Association (SDA) prend en charge les cartes jusqu’à 2 To depuis plus d’une décennie, mais jusqu’à présent, personne ne les a fabriquées avec succès. La SDA est une organisation à but non lucratif créée en 2000 par SanDisk, Toshiba et Panasonic pour établir des normes mondiales en matière de cartes mémoire. À ce jour, l’organisation répertorie plus de 750 entreprises membres sur son site Web.

Kioxia est un nom relativement nouveau dans l’industrie de la mémoire. Toshiba a adopté la marque fin 2019. Prononcé kee-ox-ee-uh, le nom est un portemanteau de l’ouvrage japonais kioku signifiant « mémoire » et du mot grec axia qui indique « valeur ».

Il y a quelques jours à peine, Kioxia a déclaré qu’il réduisait les démarrages de tranches d’environ 30 % dans ses usines de mémoire flash de Yokkaichi et Kitakami. La société a déclaré que cette décision l’aiderait à mieux gérer la production et les ventes, et qu’elle continuerait d’examiner et d’ajuster les opérations si nécessaire.

Le mois dernier, le cabinet d’analystes TrendForce a déclaré que les stocks excédentaires obligeaient les fabricants à réduire les prix des produits existants. Au quatrième trimestre, nous pourrions voir les prix des plaquettes flash NAND chuter de 20 % supplémentaires, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent des solutions de stockage bon marché. Le marché finira par se corriger, mais qui sait quand cela pourrait arriver.

La production de masse des cartes mémoire microSDXC Kioxia 2 To devrait commencer en 2023. Aucun mot pour le moment sur le prix cible ou la disponibilité plus spécifique.