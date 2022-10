L’AMD Ryzen 7000 cherche à battre Intel en mono-thread et libère des graphiques RDNA2

Les mois de septembre et octobre font les délices des fans de PC. Non seulement Intel a présenté sa nouvelle génération de processeurs Raptor Lake, mais AMD entre également dans le jeu avec le Ryzen 7000, qui débute l’architecture Zen 4. Le but ? Terminez en battant Intel en performances mono-thread.

En fait, la nouvelle génération d’AMD n’est pas une révolution, comme l’était l’architecture hybride d’Intel. La société s’est concentrée sur l’augmentation de la fréquence maximale de ses cœurs au prix d’une facture d’électricité qui continuera d’ajouter des chiffres, et offre des graphiques RDNA 2 intégrés comme facteur différentiel qui laisse les graphiques UHD 770 d’Intel très mal lotis.

noyaux Fils Fréquence maximale Fréquence de base Cache L3/L2 PDT Ryzen 9 7950X 16 32 Jusqu’à 5,7 GHz 4,5 GHz 64 / 16 Mo 170W Ryzen 9 7900X 12 24 Jusqu’à 5,6 GHz 4,7 GHz 64 / 12 Mo 170W Ryzen 7 7700X 8 16 Jusqu’à 5,4 GHz 4,5 GHz 32 / 8 Mo 105W Ryzen 5 7600X 6 12 Jusqu’à 5,3 GHz 4,7 GHz 32 / 6 Mo 105W

Plus de watts, plus de puissance

Les cœurs Zen 4 à 5 nanomètres se concentrent sur l’augmentation des performances monothread, ce qui est le point faible d’AMD depuis la sortie des processeurs Ryzen. La performance multi-thread est indiscutable, mais dans les jeux la différence avec Intel en mono-thread s’accentue et l’équipe rouge a passé plusieurs générations à essayer de la minimiser au maximum.

Le premier succès de cette bataille est venu du Ryzen 7 5800X3D et de son 3D Cache. Cependant, cet ajout a un coût et AMD continue de perdre la bataille sur son segment habituel. Pour essayer de le minimiser, la société non seulement libère son nœud de 5 nanomètres, mais augmente également le TDP de 105 à 170W.

On pourrait parler de consommation d’énergie folle, mais Intel a suivi le même chemin pour empêcher AMD de prendre le trône. Par exemple, l’Intel Core i9-13900K peut atteindre un TDP de 253W, tandis que le Ryzen 7 7950X reste à 170W.

En fait, si l’on compare les processeurs haut de gamme des deux sociétés, les deux ont 32 threads. Cependant, il y a une différence notable : le CPU d’Intel utilise 16 cœurs efficaces, tandis qu’AMD utilise 16 cœurs Zen 4 sans distinction.

Le premier socket AM5 d’AMD Ryzen 7000

Bien que les Ryzen 7000 ne représentent pas une révolution en termes d’architecture, AMD les a utilisés comme un point clé pour rompre avec toutes les technologies précédentes. En gros, pour profiter des nouveaux processeurs Ryzen 7000, il va falloir assembler un tout nouvel équipement (à l’exception du châssis, de l’alimentation et du stockage).

L’équipe rouge, contrairement à Intel, ne veut rien avoir à faire avec les mémoires DDR4. Les plaques ne sont pas non plus compatibles lors de l’utilisation de la prise AM5. Par conséquent, nous parlerions d’une grosse dépense en devant acheter une carte avec un chipset X670 ou B650, de la mémoire DDR5 et le processeur lui-même.

La raison pour laquelle AMD a choisi d’utiliser un nouveau socket est l’intégration des graphiques RDNA 2, qui viennent essentiellement concurrencer l’UHD Graphics 770, bien qu’avec les avantages de l’architecture AMD. De plus, la marque a choisi de remplacer le couplage PGA par du LGA, faisant passer les pins du processeur vers la carte mère.

Graphiques intégrés pour concurrencer Intel

L’un des problèmes rencontrés par AMD pour concurrencer Intel était le manque de graphiques intégrés. Dans une situation où l’acquisition d’une carte graphique dédiée chez Nvidia ou AMD devenait très compliquée, les gamers pouvaient opter pour un CPU Intel et paramétrer leur ordinateur en attendant une « bonne affaire ».

Pendant ce temps, avec AMD, cette option a disparu. Pouvoir avoir un graphique intégré qui sert à faire les premiers pas avec le PC ou comme sauvegarde d’un graphique dédié en cas de panne est quelque chose que les utilisateurs demandent depuis des années et il semble que, finalement, il ait choisi ce chemin avec son Ryzen 7000.

Bien qu’il ne faille pas s’attendre à une puissance énorme, AMD a intégré deux unités de calcul RDNA 2 d’une puissance totale de 0,56 TFLOPS. Ce n’est pas trop, mais c’est juste suffisant et nécessaire pour pouvoir allumer l’ordinateur sans carte graphique dédiée.

Prix ​​et disponibilité de l’AMD Ryzen 7000

L’AMD Ryzen 7000 est arrivé en magasin le 27 septembre, avec un prix de départ de 365 euros. Rappelons qu’à ce prix il faut ajouter le coût d’une solution de dissipation, puisque le Ryzen a cessé d’intégrer un ventilateur issu du Ryzen 5000.