Comment récupérer des joueurs vendus par erreur dans FIFA 23

La ruée vous a joué un tour. Se produit généralement. Lorsqu’il s’agit d’ouvrir des packs dans FUT, la plupart du temps, les cartes que nous recevons proviennent de joueurs de bas niveau qui n’ont guère de place dans notre équipe, cependant, il y a des jours où la chance nous regarde en face et nous recevons un marcheur. Le problème, c’est que notre cerveau nous le joue, et il est possible avec une action réflexe mémorisée de jeter les lots et de jeter sa grande vedette à la poubelle. Mais est-il possible de le récupérer ?

Annuler une vente rapide

Les ventes rapides sont une épée à double tranchant. D’une part, nous rejetons rapidement les écarts et obtenons de l’argent immédiatement en échange d’oublier complètement les joueurs que nous n’allions jamais utiliser. Évitez d’avoir à envoyer à la liste transférable un par un et de les tarifer, en plus d’attendre que les délais de transfert soient respectés.

Et d’un autre côté il y a le risque d’être aussi rapide, parce qu’alors ce qui arrive arrive. YouTube regorge de vidéos de joueurs faisant des rejets indésirables causés par la hâte ou l’oubli. Et c’est que libérer un joueur pour qui vous pourriez obtenir l’étrange million de pièces fait très mal.

Pourquoi arrive-t-il ?

L’action de rejeter des joueurs et de les envoyer dans votre équipe dépend de deux boutons : L2/LT (Vendre tout) et R2/RT (Confirmer tout). Le premier vend tout et le second envoie tout au personnel. Si vous avez normalement tendance à vendre tout ce que les packs vous rapportent (pour gagner de l’argent rapidement), vous aurez très intériorisé d’appuyer constamment sur le bouton L2/LT. C’est pourquoi, lorsque vous obtenez un joueur important, votre cerveau pourrait s’y risquer, car au lieu de penser et de décider d’appuyer sur le bouton pour envoyer à l’équipe, vous appuyez directement sur le bouton vendre tout. Faites donc attention à la précipitation.

Comment récupérer rapidement un joueur vendu

Mais ne vous inquiétez pas, car si vous avez accidentellement vendu un joueur, nous devons vous dire qu’il existe un moyen de le récupérer. Heureusement pour beaucoup, l’une des plus grandes tragédies de la saga FIFA a désormais une solution. Pour ce faire, vous devrez utiliser l’application officielle FIFA 23 Companion ou l’application Web que vous pouvez visiter depuis n’importe quel navigateur.

La première chose que vous devrez faire est de fermer FUT sur votre console ou votre PC, car vous ne pourrez pas vous connecter en même temps dans l’App, sinon vous recevrez le message suivant :

Une fois que vous avez fermé la session, vous n’aurez qu’à vous rendre dans la section Club, et à l’intérieur de sélectionner l’option Récupération de vente rapide.

Dans l’option, vous pouvez trouver les joueurs que vous avez écartés dans un délai maximum de 7 jours. Si vous avez effectué la vente rapide il y a 8 jours, vous ne pourrez pas récupérer ledit ou lesdits joueurs.

Afin de récupérer des joueurs, vous devez prendre en compte les exigences suivantes :