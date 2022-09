Cette carte vous permet de jouer à des jeux PC sur votre Switch

S’il y a une console qui peut nuire à la Nintendo Switch à moyen et long terme, c’est bien le Steam Deck. La machine de Valve est non seulement une alternative plus puissante, mais vous permet également de profiter de nombreux autres jeux qui ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch. En l’absence de Nintendo mettant en service son propre système pour utiliser le Switch comme un système Cloud à la maison en utilisant notre PC, cette société chinoise dont nous allons parler a déjà pris quelques mesures pour amener cette fonctionnalité chez nous.

CyberPunk 2077 sur Switch et allongé sur le canapé ? Avec cette puce, il pourrait être possible

La Nintendo Switch a ses défauts, mais ses atouts sont si bons qu’on peut rarement résister à ses charmes. Si vous avez la Switch et une console nouvelle génération ou un PC puissant, il y a un dilemme qui se pose souvent. Vous voulez acheter un jeu qui est sur les deux plateformes. Mais… lequel préférez-vous ? Jouer sur la Switch vous garantit à la fois polyvalence et pouvoir jouer à un jeu allongé sur le canapé, dans les transports en commun ou n’importe où. Tout cela, en échange de l’abandon de la résolution et de la fréquence d’images. Cependant, il y a des moments où le jeu auquel nous aimerions jouer sur le Switch n’est pas disponible pour la console Nintendo. Certains d’entre vous ont sûrement déjà pensé qu’il devrait y avoir un moyen de diffuser un jeu PC sur la Nintendo Switch. Et, bien qu’il existe des solutions non officielles qui le font déjà, la vérité est que l’idéal serait qu’il y ait quelque chose qui ne nécessite pas de modifier la console.

Lors de ce Tokyo Game Show 2022, Accomplished Electronics, société jusque-là inconnue, a présenté un prototype de carte réseau conçue pour pouvoir streamer des jeux vidéo PC en local avec la console Nintendo. Il s’agit d’un module Wi-Fi intégré à la Nintendo Switch et qui ne nécessite ni ouverture ni modification de la console. Cet appareil Accomplished Electronics contient un SoC complet chargé de recevoir le signal Wi-Fi, de traiter la vidéo et de renvoyer l’entrée des boutons au PC. La carte se trouve directement au-dessus de la fente où nous branchons habituellement les jeux physiques Nintendo Switch. Et bien que ce ne soit pas particulièrement esthétique, lors du lancement du produit, Accomplished Electronics a montré un gameplay pratiquement sans décalage de Stray, le jeu de chat errant qui a fait parler de lui cet été. Ce titre d’Annapurna Interactive a toujours une exclusivité avec Sony et PC, il y a donc de nombreux joueurs de Nintendo Switch qui sont prêts à se mordre les dents dans ce titre amusant.

La Stream Card atteindra-t-elle le grand public à un moment donné ?

Pour l’instant, Accomplished Electronics cherchait uniquement du financement pour mener à bien son projet. La puce semble fonctionner correctement, mais tout dépendra de ce qu’en pensera Nintendo. Que le module ne nécessite pas ou non une console modifiée pour fonctionner, il appartiendra au Big N de décider si ce produit convient ou non à votre console. On ne sait donc pas si cette invention va un jour être mise en vente et quel prix elle pourrait atteindre.

Cependant, beaucoup d’entre nous qui ont un PC de jeu à la maison seraient heureux de jouer à des titres informatiques directement sur le Switch avec cette méthode. Dans une certaine mesure, cela nous motiverait à ne pas acheter le Steam Deck.