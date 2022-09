Ces cartes RTX 4000 tierces en incluent une si grande qu’elle peut contenir quatre cartes Mini-ITX à l’intérieur

En bref: Nvidia a officiellement dévoilé le RTX 4090 cette semaine, confirmant les rumeurs selon lesquelles la carte de nouvelle génération est à la fois incroyablement puissante et absolument massive. Des modèles tiers de diverses sociétés sont maintenant dévoilés, dont un d’un gigaoctet qui est si grand qu’il pourrait contenir quatre cartes Mini-ITX à l’intérieur.

Les partenaires constructeurs Nvidia AIBs (Partenaires constructeurs), dont Asus, MSI, Colorful et d’autres – pas EVGA, évidemment – ont montré leurs points de vue sur les RTX 4090, 4080 16 Go et RTX 4080 12 Go, anciennement connus sous le nom de RTX 4070 (probablement).

Dans le cas du RTX 4090, même l’édition Founders de Nvidia avait l’air gigantesque dans la main du PDG Jensen Huang lors du discours d’ouverture du GTC, mais les versions tierces du produit phare sont, dans de nombreux cas, encore plus grandes.

Omgpu.com écrit que le RTX 4090 Aorus Master de Gigabyte est une bête à trois ventilateurs et quatre emplacements mesurant un peu plus de 14 pouces de long et 6,3 pouces de large. La publication estime que vous pourriez facilement empiler quatre cartes Mini-ITX à l’intérieur. Avec un volume de 4 383 mm³, vous pouvez même installer dix cartes Radeon RX 6400 low-profile dans le même espace. Il est à noter, cependant, que Gigabyte n’ajoute pas de supports d’E / S triples ou quadruples à ses cartes, contrairement à d’autres sociétés.

Nous voyons également des RTX 4090 avec des solutions de refroidissement liquide AIO. Le Suprim Liquid de MSI, par exemple, offre un refroidissement hybride sous la forme d’un radiateur de 240 mm et d’une paire de ventilateurs Silent Gale P12 de 120 m.

La série Neptune de Colorful propose également des cartes de la série RTX 4000 à refroidissement liquide, qui ont l’avantage de n’avoir que 2 emplacements PCIe de large. Sa série Vulcan, quant à elle, comprend un tout nouvel écran LCD iGame Smart, un écran magnétique amovible.

Il existe également les cartes AMP Extreme AIRO, Trinity et Trinity OC sinueuses de Zotac. Nous en avons vu certaines dans des images divulguées avant l’annonce de la série RTX 4000; il est bon de découvrir qu’il s’agissait d’une fuite qui n’était pas un faux.

