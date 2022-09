Le propriétaire de Saints Row est déçu par son accueil, mais la série n’est pas tuée

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La réception et les testeurs du redémarrage de Saints Row n’étaient pas ce que vous appelleriez triomphant, et le PDG de la société mère du développeur a admis qu’il était déçu par tout cela. Cependant, l’avenir de la série ne semble pas mort et enterré.

Lars Wingefors, co-fondateur et PDG d’Embracer Group, le géant suédois des médias qui compte le développeur de Saints Row Volition et l’éditeur Deep Silver parmi ses nombreuses filiales, a parlé du jeu lors de l’AGA d’Embracer mercredi (via Axios ‘ Stéphane Totilo).

Wingefors a reconnu que la réception à Saints Row avait été « polarisée ». Il a ajouté: « Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites et des détails à ce sujet. Je suis heureux de voir beaucoup de joueurs et de fans heureux. En même temps, je suis un peu triste de voir aussi des fans mécontents. . C’est difficile. Je pense qu’il faut attendre le rapport trimestriel de novembre pour avoir plus de détails. »

La bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté Saints Row est que plus de correctifs pour corriger les bugs, qui sont nombreux, et du contenu supplémentaire arriveront plus tard. Wingefors a également noté qu’Embracer est convaincu que Saints Row sera rentable, même s’il ne rapportera pas autant d’argent que certains des autres jeux de la société.

Une réception moins que stellaire à un jeu peut tuer la franchise. Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait être le cas pour Saints Row, qui est arrivé pour la première fois en 2006, Wingefors a répondu avec un langage exécutif typique sans engagement, mais il semble optimiste : « Évidemment, vous voulez toujours que chaque versement de n’importe quelle IP soit supérieur au Et ce que vous faites, c’est tout un processus pour évaluer votre position, le résultat, et il y a des centaines de personnes engagées dans ce jeu au sein du groupe, donc j’ai toujours une grande confiance en ces personnes et je suis sûr qu’ils recommanderont des choses pour l’avenir. »

Wingefors a également souligné que la franchise n’est pas la meilleure lorsqu’il s’agit de réaliser des bénéfices, bien que cela soit probablement davantage lié à son énorme budget de développement et de publicité. « Nous savons tous que Saints Row, par exemple, est l’un des plus difficiles en termes de retour sur investissement. Maintenant, c’est loin derrière nous et nous allons gagner de l’argent. »

La réaction à la révélation de Saints Row l’année dernière était loin d’être positive en raison du changement de ton par rapport aux précédents jeux politiquement incorrects et de plus en plus ridicules (mais toujours amusants). Cependant, les développeurs de Volition ont déclaré qu’ils ne reculeraient pas et n’apporteraient pas de modifications.

Le jeu est arrivé le mois dernier avec des critiques plutôt médiocres à mauvaises – il a un Metascore critique moyen de 66 et un score utilisateur de 2,6. De nombreux joueurs se sont plaints du jeu de tir de base, de la conception datée et du manque de nouveautés, mais le plus gros problème a été tous les problèmes techniques. Les correctifs devraient résoudre ces problèmes, bien qu’il soit difficile d’imaginer que Saints Row connaisse un jour une montée en popularité de style Cyberpunk 2077 à un moment donné dans le futur.