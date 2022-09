Xbox sur PC est maintenant plus rapide et signale la durée des jeux

La semaine dernière, Microsoft nous a surpris avec la mise à jour de son application Xbox sur Windows. Incorporant l’intégration HowLongToBeat et des temps de lancement plus rapides. L’équipe Xbox s’est associée à HowLongToBeat pour fournir des estimations du temps qu’il faudra pour battre les jeux PC Game Pass. HowLongToBeat est un site communautaire qui permet aux utilisateurs de suivre la durée d’un jeu et de voir s’il vaut la peine d’être acheté ou joué.

Découvrez combien de temps il faudra pour terminer un jeu avec l’application Xbox

L’intégration de HowLongToBeat dans l’application Xbox sur Windows comprend des estimations pour l’histoire principale du jeu ainsi que des estimations pour des missions supplémentaires, une réalisation à 100 % et un mélange de styles de jeu. Vous pourrez soumettre vos propres temps et même consulter les commentaires de la communauté, les notes de match et les pannes de style de jeu.

Microsoft améliore également la vitesse de lancement de l’application Xbox sur Windows. « Nous nous engageons à continuer d’améliorer les performances et la fiabilité de l’application »explique Jason Beaumont, associé directeur de la gestion des produits pour l’équipe plateforme et expérience des joueurs chez Xbox. « Avec la dernière mise à jour, l’application se lance désormais jusqu’à 15 % plus rapidement, et nous avons également apporté quelques correctifs pour une meilleure réactivité globale lors de l’interaction avec les expériences clés de l’application. »

Cela devrait signifier des améliorations pour le téléchargement et l’installation de jeux ainsi que de meilleurs résultats de recherche. Microsoft a également apporté des améliorations indispensables aux pages de détails du jeu afin que les bandes-annonces et les captures d’écran puissent être vues en haut de la liste.

Dans l’ensemble, les améliorations sont un changement bienvenu pour l’application Xbox sous Windows. Microsoft examine cette application depuis des mois et a rendu possible l’installation de jeux PC dans n’importe quel dossier plus tôt cette année.