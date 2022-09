EA estime que l’incertitude entourant Call of Duty "c’est une opportunité" pour champ de bataille

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est toujours en cours de vérification. Les différents organismes qui veillent à la libre concurrence étudient si l’opération présente ou non un risque pour le marché. Alors que ces rivières suivent leur cours, le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, a laissé entendre que l’agitation entourant la franchise Call of Duty pourrait être bénéfique pour Battlefield.

« Dans un monde où des questions sont posées sur l’avenir de Call of Duty et sur quelles plateformes il pourrait ou non être, être indépendant du système et entièrement multiplateforme avec Battlefield, je pense, peut être une formidable opportunité. », a déclaré le manager. lors d’un récent événement Goldman Sachs.

Microsoft a proposé un nouveau contrat à Sony qui garantirait trois autres années de Call of Duty sur les consoles PlayStation. Cependant, le président Jim Ryan a exprimé son mécontentement et ne le considère pas comme suffisant. « Après presque 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était insuffisante à plusieurs niveaux et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs continuent d’avoir une expérience Call of Duty de la plus haute qualité, la proposition de Microsoft détruit ce principe «

Le Battlefield le plus récent n’a pas répondu aux attentes

Andrew Wilson a de nouveau reconnu ce qui a été dit précédemment, à savoir que Battlefield V et Battlefield 2042 ont pris du retard par rapport aux attentes de la société. « Il y a beaucoup de travail à faire, mais au fond, c’est une propriété intellectuelle extraordinaire. Et ce que nous avons vu dans le monde du divertissement, c’est que les grandes adresses IP sont résilientes. »

Wilson compare la situation de Battlefield à celle de Star Wars : « Et puis vous pouvez voir ce qui se passe lorsque vous impliquez la bonne équipe créative, comment ils peuvent complètement réinventer une saga et la développer. Et je pense que nous avons une excellente équipe créative dans Battlefield en ce moment qui a une ambition incroyable.

Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | joueur sur ordinateur