Testé: les nouvelles coques pour iPhone 14 de Nomad continuent de briller comme les meilleurs étuis en cuir du moment

Nomad est l’un de nos fabricants d’étuis préférés chez 9 à 5, et un gagnant indéniable dans le monde des couvertures en cuir au sens large. Aujourd’hui, nous allons travailler avec quatre de ses nouvelles coques pour iPhone 14, y compris ses étuis en cuir standard et le portefeuille folio toujours populaire. Disponibles dans le cuir Horween classique et l’alternative plus abordable de la marque avec tous les mêmes looks haut de gamme, nos réflexions sur les nouveaux étuis en cuir Nomad pour iPhone 14 sont détaillées ci-dessous.

Les coques en cuir Nomad pour iPhone 14 sont désormais disponibles

Au cours des dernières années, Nomad a conquis nos cœurs avec ses élégants accessoires Apple en cuir, et maintenant la marque est de retour pour livrer l’iPhone 14. Non seulement rafraîchis pour s’adapter au nouveau design (form factor), les nouvelles coques de Nomad utilisent également de nouveaux matériaux cette fois pour compléter les designs Horween préférés des fans que nous avons vus dans le passé.

Nomad cuit également dans certains des conforts habituels d’un étui pour iPhone 14 comme le passthrough de charge MagSafe, grâce à un anneau magnétique dédié et une protection contre les chutes de 10 pieds. Cependant, le cuir est la véritable vedette du spectacle, à la hauteur des affirmations de la marque, il développera une patine accrocheuse au fil du temps.

Il y a aussi la nouvelle version folio portefeuille en cuir de l’étui, qui ajoute des conceptions mises à jour comme une sangle magnétique optionnelle et amovible pour garder les choses fermées.

Le modèle en cuir standard commence à 49,95 $ou optez pour la construction Horween à 69,95 $. Ceux qui choisissent l’étui portefeuille en cuir pour iPhone 14 de Nomad paieront 59,95 $ ou 79,95 $ selon le matériau qu’ils choisissent.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Cuir pleine fleur issu de sources durables

Se patine avec le temps

Protection contre les chutes de 10 pieds

Deux points d’attache de lanière

Compatibilité MagSafe et charge sans fil

Après avoir jeté un coup d’œil pratique aux étuis en cuir de Nomad l’année dernière, il est agréable de revenir pour découvrir les nouveautés des éditions iPhone 14. Tout d’abord, la construction reste inégalée dès la sortie de la boîte pour sa couverture en cuir moderne standard et cette fois-ci, il y a encore plus d’attention aux détails pour la dernière d’Apple. Les principaux ajustements concernent tous la manière dont la marque a adapté le design à la nouvelle construction.

Il y a quelques ajustements cette fois-ci qui en font une couverture encore meilleure que celle de l’année dernière. L’extérieur de la construction Horween reste aussi haut de gamme que vous le trouverez grâce à la finition super douce au toucher, mais maintenant le caoutchouc TPU qui s’associe au matériau haut de gamme a été mis à jour pour être aussi élégant que le reste de l’iPhone 14 Cas. Tout est beaucoup plus rationalisé sur les bords, avec une petite découpe en haut pour aider à ajouter un peu de dégagement pour la grille de haut-parleur rafraîchie sur le combiné.

Sinon, ce sont en grande partie les mêmes offres de cuir de Nomad que nous avons connues dans le passé. Il y a un anneau MagSafe intégré qui a en grande partie la même force de maintien qu’auparavant, ainsi qu’une lèvre surélevée autour de l’écran avant et de l’ensemble de caméra arrière. Le long du bas de la housse se trouvent de petites boucles de lanière un peu comme avant et l’intérieur a une doublure en microfibre douce.

Le modèle de portefeuille en cuir pour iPhone 14 de Nomad reprend une grande partie des mêmes styles haut de gamme, juste avec la section portefeuille ajoutée. Mon aspect préféré du rafraîchissement ici doit être que la marque a emballé dans une sangle magnétique amovible afin que vous puissiez avoir un peu plus d’assurance que la couverture folio restera fermée.

L’une des autres nouveautés des étuis de la série Nomad pour iPhone 14 cette fois-ci est qu’il existe deux types de cuir différents. Nomad a toujours été connu pour ses constructions en cuir Horween, mais cette fois, il existe également une couverture plus abordable pour ceux qui veulent un look haut de gamme sans payer pour les matériaux les plus luxueux.

Et, même si j’ai déjà écrit à quel point le cuir Horween est incroyable, je suis assez impressionné par l’offre moins premium. Ce n’est certainement pas aussi doux que l’option haut de gamme, mais il a toujours une très bonne sensation en main. C’est beaucoup plus visible sur les couvertures folio de Nomad, bien qu’il faille s’y attendre avec beaucoup plus de cuir emballé dans la construction.

Ainsi, même si mon verdict final n’est pas trop une surprise, c’est toujours celui que les propriétaires de cas Nomad existants ne manqueront pas de faire écho. Ces couvertures sont depuis longtemps un favori pour moi personnellement et pour beaucoup de nos lecteurs, et les derniers cas doublent toutes les inclusions premium pour lesquelles la marque est connue. La plus grande mise à jour de cette année doit être l’introduction du nouveau matériau en cuir, qui devrait aider ceux qui veulent les modèles haut de gamme avec un budget plus serré.

