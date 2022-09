La Chine accélère l’automatisation industrielle alors que la main-d’œuvre se contracte

Vue d’ensemble : la Chine a mené la poussée mondiale de l’automatisation industrielle l’année dernière, installant presque autant de robots lourds dans ses usines que le reste du monde réuni. Les récents efforts d’automatisation ne visent pas tant à montrer la voie qu’à rattraper leur retard. Jusqu’à récemment, le pays était à la traîne par rapport à d’autres acteurs puissants comme le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis en termes de robots sur les chaînes de production.

Les données de la Fédération internationale de robotique consultées par le Wall Street Journal ont révélé que les expéditions de robots de qualité industrielle en Chine ont augmenté de 45 % d’une année sur l’autre pour atteindre plus de 243 000 unités. Selon la publication, cela représente un peu moins de la moitié de tous les robots industriels installés l’année dernière et renforce le statut du pays en tant que premier marché pour les fabricants de robots.

La poussée récente pourrait également être en réponse au vieillissement de la main-d’œuvre chinoise, au ralentissement des taux de natalité et aux augmentations de salaire. Parce que le pays ne peut plus compter sur sa main-d’œuvre pour stimuler la croissance économique, il utilise l’automatisation pour augmenter la productivité de ses travailleurs restants.

L’Organisation internationale du travail a estimé que la Chine comptait 147 millions de personnes travaillant dans le secteur manufacturier en 2021, contre un pic de 169 millions en 2012.

La productivité des travailleurs est bien inférieure à la moyenne mondiale en Chine. Selon les données du Conference Board, la production des employés par heure travaillée en Chine était d’environ un quart de la moyenne des pays du G7, dont l’Allemagne, le Japon et les États-Unis l’année dernière. La croissance de la productivité a également ralenti, passant d’une moyenne annuelle de 9 % entre 2000 et 2010 à seulement 7,4 % au cours de la dernière décennie.

Andrew Harris, économiste en chef adjoint chez Fathom Consulting à Londres, a déclaré que vous ne pouvez pas attendre de manquer de personnel pour commencer à vous en occuper.

Cela dit, la Chine représente toujours une grande partie des besoins manufacturiers mondiaux – environ 29% selon les données des Nations Unies. L’ajout de plus de robots à l’équation permettra aux usines du pays d’effectuer un travail plus précis que la plupart des humains ne peuvent gérer. Cela ne fait pas de mal non plus que le coût d’installation des robots continue de diminuer.