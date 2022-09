iPhone 14 Pro : cet appareil photo a de la portée [Gallery]

Le zoom de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro est une amélioration notable cette année. Il s’agit du premier système d’appareil photo pour iPhone à disposer de trois objectifs arrière avec quatre longueurs focales, et le résultat est l’appareil photo le plus polyvalent qu’Apple ait jamais sorti. Voyez par vous-même dans nos exemples de photos ci-dessous.

Zoom de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max proposent cette gamme avec un seul système de caméra composé de trois objectifs :

13 mm à 0,5x avec objectif ultra large ;

24 mm à 1x avec objectif principal ;

48 mm à 2x avec objectif principal ;

77 mm à 3x avec téléobjectif.

Apple a introduit pour la première fois un objectif 2x dédié avec l’iPhone 7 Plus en 2016. Le téléobjectif est passé à 2,5x dans l’iPhone 12 Pro Max avant d’atteindre 3x sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Alors que les appareils photo 2,5x et 3x offraient plus de zoom optique que jamais, les deux étaient livrés avec le compromis de perdre le zoom optique 2x ; tout ce qui se situe entre 1x et 2,5x/3x revient au zoom numérique avec sa qualité inférieure.

Cela était particulièrement visible sur le téléobjectif 3x de l’année dernière. Il est difficile de discuter avec plus de zoom optique sur un iPhone – le zoom optique à 2x, cependant, semble essentiel.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max résolvent efficacement ce compromis. L’astuce consiste à utiliser le nouveau capteur 48MP pour capturer un recadrage 2x à la taille standard de 12MP. Il fonctionne très bien et l’objectif plus grand laisse entrer plus de lumière que n’importe quel objectif iPhone 2x-3x à ce jour.

L’essentiel est le suivant : vous pouvez capturer des perspectives très différentes sur l’iPhone 14 Pro sans bouger d’un pouce. C’est une énorme victoire pour les photographes iPhone à tout niveau de compétence.

Galerie

