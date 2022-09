Le meilleur chargeur pour l’iPhone 14 est cette batterie magnétique Xiaomi

Ce week-end, la nouvelle génération de smartphones Apple a été mise en vente. La hausse de prix de l’iPhone 14, du Pro et de ses variantes ne semble pas avoir affecté significativement les ventes, puisque la première série de ces nouveaux appareils s’est soldée comme chaque année en rupture de stock. Si vous avez mis la main sur l’iPhone de cette génération, ou prévoyez de le faire, vous saurez qu’Apple n’inclut plus le chargeur dans la boîte pour des raisons environnementales. Si vous n’avez pas envie de rechercher quel chargeur est le plus intéressant pour votre nouvel iPhone, restez et jetez un œil à ce chargeur magnétique Xiaomi qui s’est vendu comme des petits pains cette semaine.

Xiaomi a raison avec cette batterie et base sans fil pour les dernières générations d’iPhone

Xiaomi n’en manque pas un. La semaine dernière, la société chinoise a mis en vente un nouvel appareil avec pour objectif le lancement de l’iPhone. Il s’agit d’une base magnétique avec support vertical, conçue pour profiter du système de charge sans fil des nouveaux téléphones Apple.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Xiaomi a voulu différencier son produit du reste des stations de la concurrence. Pour cette raison, l’appareil dispose également de sa propre batterie portable qui se fixe au téléphone exactement de la même manière que la MagSafe Power Bank d’Apple. Au niveau capacité, cette batterie Xiaomi dépasse largement celle officielle d’Apple. Le modèle vendu par Apple a une capacité de 2 920 mAh, tandis que ce nouveau de Xiaomi monte à 5 000 mAh.

La batterie et le chargeur peuvent recharger l’iPhone à une puissance d’environ 20 watts, tandis que, si nous l’utilisons pour effectuer une charge inversée, nous pouvons profiter d’environ 12 watts.

Cet ensemble batterie et chargeur sans fil est compatible avec toutes les séries d’iPhone 12, 13 et 14. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce produit, vous devrez attendre un peu. En Chine, le prix du kit était d’environ 28 dollars et ils ont quitté les stores en un temps record.

Une alternative qui en vaut la peine ?

Nous ne savons pas combien de temps Xiaomi mettra pour reconstituer son stock et apporter ce produit attrayant sur notre continent. En attendant, vous pouvez vous contenter de ces deux alternatives que vous pouvez acheter dès maintenant sur Amazon :

Anker 622 Chargeur Portable Magnétique avec Batterie Externe

Avec une philosophie très similaire au produit Xiaomi dont nous venons de parler, ce modèle Anker a pratiquement les mêmes fonctionnalités. Vous l’avez disponible en différentes couleurs et sa batterie est également de 5 000 mAh. Son design est également une grande attraction.

KOOSEED Externe Magnétique Sans Fil Mini 5000mAh

Si vous n’êtes intéressé que par la batterie externe, ce modèle Kooseed de 5 000 mAh prolongera considérablement l’autonomie de votre nouveau téléphone. Il est conçu pour les iPhones de la génération précédente, mais comme vous le savez, tous les nouveaux modèles Apple ont conservé le design de la génération précédente.

