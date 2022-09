GTA 6 piraté : toutes les vidéos du nouveau jeu Rockstar Games dévoilées

Les rumeurs sur les deux protagonistes se sont confirmées : il s’agira d’un homme et d’une femme.

La liste complète se trouve sur Pastebin, une archive numérique où les utilisateurs peuvent enregistrer et partager divers documents. Au cours des dernières heures, plus de 90 clips ont été téléchargés ici montrant toutes les premières étapes du développement de GTA 6, un titre qui n’a même pas été annoncé par la maison de production Rockstar Game. Avant cette fuite, l’une des plus importantes de l’histoire récente du jeu vidéo, les fans de la saga savaient encore peu de choses sur le nouveau chapitre. On savait qu’il était en production, également parce que GTA 5 était maintenant sorti en 2013, mais on ne savait pas encore la date d’annonce officielle. Certaines informations étaient attendues d’ici le premier semestre 2023.

Il y a tout dans les spoilers. Il y a des séquences qui montrent les nouveaux environnements, d’autres qui montrent des simulations de conflits armés et d’autres encore où l’on peut voir des interactions entre les personnages et les PNJ. Mais pas seulement. Certaines sont des vidéos similaires aux images que les joueurs verront une fois le jeu ouvert. Il ne manque que quelques détails, des textures aux animations d’objets secondaires. D’autres montrent à la place de grandes portions de code qui pourraient également ouvrir le risque de trouver des versions entières du jeu en ligne dans les semaines à venir. Dans tout cela, les rumeurs qui parlaient de deux protagonistes semblent se confirmer : l’un masculin et l’autre féminin.

Le pirate qui a revendiqué le vol

Le journaliste de jeux vidéo Tom Henderson a récupéré sur le dark web la revendication du hacker qui a répandu tous les leaks du jeu. Son nom sur le forum où il a diffusé le matériel est teapotuberhacker tandis que les chaînes Telegram qui lui sont connectées commencent toutes par le code @djjdndhdbx. Dans son message, il explique que le matériel publié jusqu’à présent pourrait n’être qu’un début : « Il est possible que je publie bientôt de nouvelles données, le code source de GTA 5 et GTA6 ainsi que les builds de test pour GTA 6 ».