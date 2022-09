En 2023, BeReal pourrait avoir des fonctions payantes

Les fonctionnalités de base resteront gratuites, tandis que vous pourrez effectuer des achats sur l’application, un moyen d’exclure la publicité invasive comme méthode de financement.

Essayez de le copier Instagram, essayez de le copier TikTok. BeReal, cependant, ne veut pas ressembler non plus. C’est précisément pour cette raison qu’il pourrait choisir de monétiser, non pas par la publicité, mais avec des achats sur l’application. Les dernières nouvelles ont été chuchotées au Financial Times.

Comment fonctionne BeReal

Imaginez quelque chose de différent. C’est la base de BeReal, l’appli qui veut briser la surreprésentation des réseaux sociaux contemporains. Lorsque la notification arrive, vous avez deux minutes pour poster une photo avec l’appareil photo avant et arrière. Manqué l’occasion, vous devez attendre la notification du lendemain. De plus, si vous ne publiez pas, vous ne pouvez même pas voir le contenu des autres profils sur le réseau social. Un choix qui pourrait également réduire les dérives voyeuristes d’Instagram ou de TikTok.

D’où viennent les gains

Toujours rien de sûr, mais il semblerait que la méthode de gain de BeReal veuille aussi marquer une distance supplémentaire avec les autres réseaux sociaux. En fait, l’application envisage d’ajouter des fonctionnalités payantes. Les achats sur BeReal peuvent ressembler à des abonnements Discord Premium. C’est-à-dire payer une redevance mensuelle pour pouvoir profiter de certains bonus. Par exemple, des autocollants numériques. Un moyen d’exclure les publicités du système de monétisation. Cependant, les fonctionnalités de base de l’application resteront gratuites.

Ce choix dénonce la volonté de ne pas être qu’une mode passagère. L’ajout de fonctionnalités payantes vient des suggestions de certains investisseurs qui veulent éviter la chimère de tout réseau social : une chute brutale après le grand succès. BeReal comptait 10 000 utilisateurs il y a un an, aujourd’hui il en compte 15 millions. Et ça vaut plus de 600 millions de dollars.

Des initiés ont déclaré au Financial Times que la croissance rapide de BeReal pourrait atteindre « des dizaines de millions de personnes d’ici la fin de l’année ». La possibilité d’acheter sur l’application ne sera probablement pas disponible avant l’année prochaine. BeReal a maintenant d’autres priorités. Par exemple, comprendre comment résoudre les failles techniques et affiner la convivialité de l’application, pour gérer des millions d’utilisateurs qui publient en même temps.