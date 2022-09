Sony lance un accessoire gaming pour son Xperia que d’autres copieront

Pour banderoles de poche

Le monde des jeux vidéo a été complètement révolutionné avec l’apparition des streamers. Ces utilisateurs se consacrent à la diffusion de leurs jeux en direct depuis leurs PC ou leurs consoles, en ajoutant des commentaires en direct et en montrant tout ce qui se passe dans leur jeu lors de la diffusion. Mais avec la croissance que les smartphones ont connue ces dernières années, leur puissance graphique a encouragé les développeurs à créer des jeux mobiles incroyables qui déplacent de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde. Et bien sûr, les streamers veulent aussi être là.

Mais, comment apporter l’image de votre Smartphone sur Twitch et diffuser en même temps avec la voix et le suivi du chat ? Pour cela il faut, en plus de l’habileté, plusieurs accessoires et une configuration assez complexe, mais Sony a décidé de vous faciliter la tâche avec le Xperia Stream.

Comment ça marche?

Le Xperia Stream est un accessoire en forme de boîtier qui se fixe à l’arrière du Xperia 1 IV et se connecte au téléphone via le port USB. Une fois placé, l’utilisateur peut profiter de diverses connexions supplémentaires telles qu’un port casque 3,5 millimètres, une sortie HDMI, un port USB-C et un port Ethernet. Et pourquoi tant d’accessoires ? Si vous vous posez cette question, vous n’êtes peut-être pas l’utilisateur cible de ce produit, puisqu’un streamer saura exactement de quoi nous parlons.

Avec la sortie mini-jack, vous pouvez connecter un casque avec un microphone pour pouvoir parler en direct dans les jeux, avec la sortie HDMI, vous pouvez prendre le signal d’image vers un périphérique de capture USB pour enregistrer vos jeux à une résolution maximale ou prendre l’image aux services de streaming comme Twitch à l’aide d’un PC. Le port Ethernet montre également le profil exigeant auquel le produit est destiné, puisque rien de tel qu’un câble pour obtenir la latence la plus faible lors de la lecture en ligne.

jouer froid

Un autre des éléments frappants du produit est qu’il dispose d’un ventilateur intégré qui est chargé de refroidir la zone arrière du terminal, maintenant ainsi une température stable qui n’affecte pas les performances de l’équipement aux moments de demande graphique maximale. Ce ventilateur peut être contrôlé automatiquement via l’application officielle Game Enhancer, où nous pouvons régler le niveau de vitesse à notre guise.

Puis-je l’utiliser sur mon téléphone ?

Malheureusement, le Xperia Stream est un produit conçu pour être utilisé uniquement avec le Xperia 1 IV, il ne fonctionnera donc pas sur l’iPhone ou tout autre modèle de téléphone Android. Le produit peut être acheté séparément ou en pack avec le Xperia 1 IV Gaming Edition, nous verrons donc si d’autres fabricants osent copier le style du produit en lançant un modèle similaire.

À notre avis, nous pensons qu’il manque quelques pads analogiques et des boutons d’action pour transformer le téléphone en une console portable complète, ce que beaucoup apprécieraient sûrement beaucoup.

Pour l’instant, ce Xperia Stream XQZ-GG01 n’est disponible qu’au Japon, et nous ne savons pas avec certitude s’il atteindra un jour le marché européen.