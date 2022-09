IMMOTOR BAY500: La station d’alimentation portable design qui se dégage de la concurrence

IMMOTOR est une entreprise fondée en 2015 à Los Angeles en Californie qui se concentre sur les technologies à énergie verte. La marque a déjà par le passé lancé une première campagne crowfunding pour scooter électrique IMMOTOR GO. Contrairement à un nombre élevé de projets sur la plateforme qui restent sans suite, celui-ci a été couronné de succès car le scooter a été mis en vente par la suite sur Amazon. Aujourd’hui le constructeur dévoile deux nouvelles batteries de voyage portables via une nouvelle campagne de financement participatif, les BAY1000 et BAY500. Nous allons découvrir ensemble cette dernière et observer, grâce à ses caractéristiques, pourquoi elle se démarque de la concurrence.

IMMOTOR BAY500: Les caractéristiques techniques

Charge sans fil de 15W

Deux Sortie CA (500W nominal et 1200W)

Deux ports USB Type-C prenant en charge la recharge rapide PD100W

Deux ports USB-A de 18W

Port DC 5525, chargement du panneau solaire avec système MPPT intégré (100W max)

Chargement AC & DC Pass-through

Poids : 6,8kg

Batterie à cellules lithium-ion 18650 NCM (+1000 cycles)

Capacité 542.9Wh

Contrôle par application intelligente

Conception sans ventilateur (bruit de fonctionnement de 0 dB)

Lumière d’ambiance

LED d’urgence

Connexion : Bluetooth

Dimension : 23*19*15.7 cm

IMMOTOR BAY500: La batterie en détail

Un design unique et durable

Nous avons testé de nombreuses batteries portables sur netcost-security.fr, mais aucune n’offre de possibilité de personnalisation. C’est donc la première que nous avons affaire à une station disponible en plusieurs choix de couleurs/motifs.

La BAY500 est disponible en 5 couleurs différentes afin de se démarquer ou se fondre dans un environnement lors de vos sorties. Vous pouvez trouver ce modèle en ; Vert montagne, Argent Glacier, Gris espace, Blanc coquille, Rouge Rosé

Ne vous y trompez pas, la coque n’est pas en plastique, mais bien acier. Elle est d’ailleurs waterproof, étanche aux projections d’eau, et « dustproof », protégé de la poussière.

Bien que très design grâce à son revêtement en cuir, la poignée de transport confortable est aussi solide grâce à sa structure en acier inoxydable.

Tous les ports et puissances disponibles

Cette station que vous pouvez emmener partout grâce à son poids de 6,8kg possède plusieurs ports, dont des ports USB récents et rapide.

Les deux ports USB-A sont compatible Quick Chare 3.0 et supportent jusqu’à 18W pour charger rapidement vos appareils compatibles comme votre téléphone, votre petite powerbank et d’autres appareils électroniques.

Deux ports récent USB type C sont également présent et prennent en charge la sortie PD100W. Vous l’aurez compris, ils peuvent prendre en charge jusqu’à 100W d’alimentation pour deux appareils en même temps permettant de charger vos téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils à la vitesse la plus rapide possible actuelle.

Sur le dessus de l’appareil vous trouverez un emplacement de recharge sans fil de 15W permettant de recharger rapidement et voyager avec moins de câbles. De nombreux téléphones sont compatibles comme les iPhone 12 (et supérieur) ainsi que des écouteurs comme les AirPod 2.

Cette BAY500 possède également une sortie DC5521. Ce port de sortie DC peut supporter une sortie à tension constante de 12V ce qui est très utile pour les réfrigérateurs extérieurs et autres appareils électriques qui nécessite une puissance stable.

Les deux ports CA situé à l’arrière de la BAY500 peuvent supporter une puissance nominale de 500W (le total des deux ports ne dépasse pas 500W). Des appareils tel que les téléviseurs, les ventilateurs électriques, les petites bouilloires électriques, les ordinateurs tout-en-un et autres appareils électriques domestiques et d’extérieurs peuvent être alimenté par ce biais.

Rechargez avec l’énergie solaire

Il reste un dernier port dont nous n’avons pas parlé et c’est celui qui va permettre d’y connecter le panneau solaire de la marque. Ce port DC 5525 permet le chargement de la batterie d’un panneau solaire avec système MPPT intégré (augmentation de l’efficacité de 30% par rapport au chargement normal du panneau solaire) jusqu’à 100W max.

Déployez le panneau solaire dans un endroit ensoleillé, sortez le câble de charge intégré et insérez la fiche de charge dans le port dédié de la batterie. La charge commencera automatiquement, et la puissance d’entrée de la charge et la capacité de la batterie peuvent être vérifiées en temps réel via l’application IMMOTOR que nous aborderons un peu plus loin dans l’article.

La batterie est entièrement rechargée en 1,8 heure lorsqu’elle est combinée à une recharge en courant continu de 100W.

Lampe d’ambiance et SOS

Cette BAY500 possède un éclairage utile pour plusieurs scénarios d’utilisation. Vous pouvez d’abord l’utiliser comme LED d’urgence. Appuyez longuement sur le bouton « LIGHT » pour activer un clignotement rapide ou émettre un signal SOS en morse.

Mais vous pouvez principalement utiliser cet éclairage comme lumière ambiante de luxe. Celle-ci peut se piloter via l’application IMMOTOR pour l’allumer/éteindre, réaliser un changement de couleur, optez pour une mode de respiration, couleur magique automatique etc…

Cette lumière ambiante s’allume également dans le sens des aiguilles d’une montre en fonction du pourcentage de la puissance actuelle (moins de 25 %, 50 %, 75%, 100%), et vous pouvez vérifier l’état de charge à tout moment. Lorsque la capacité restante de la batterie est inférieure ou égale à 25 %, la lumière ambiante s’allume pour vous rappeler de recharger à temps.

Spécificités supplémentaires

Point fort de cette batterie, son absence de ventilateur. Celle-ci se chargera et s’utilisera sans aucune nuisance sonore possible.

Les cellules utilisées dans cette batterie sont de type 18650 NCM lithium-ion de qualité automobile électrique assurant un supplément de puissance sûr et régulier. La durée de vie de charge est donnée jusqu’à plus de 1000 cycles.

Application intelligente

Cette batterie peut être contrôlé de manière intelligente par l’application mobile qui lui est dédiée. Cette app nommée IMMOTOR est capable de surveiller le SoC (plateforme permettant la supervision et l’administration de la sécurité du système d’information) en temps réel, le temps restant d’utilisation possible, le temps de charge restant, et de contrôler la lumière ambiante.

Vous pouvez également activer et désactiver les entrées/sortie de la batterie USB/DC et voir l’intensité de charge de chaque sortie.

Blockchain & NFT

Grande nouveauté mise en place par la marque, vous pouvez gagner des NFT avec la centrale électrique IMMOTOR est en partenariat avec Green Power Network. Les utilisateurs sont récompensés en utilisant de l’énergie verte avec des prix NFT réels.

Pour accéder à la Blockchain et lier la batterie, il suffit d’utiliser l’application mobile GPN bientôt disponible. C’est la première app Energy-Fi au monde qui combine la blockchain et les dispositifs de la centrale électrique. Basée sur la vision du Green Power Network, elle est construite sur la Smart Chain de Binance.