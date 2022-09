The Steve Jobs Archive est né, le site avec tous les clichés vintage du fondateur d’Apple

L’archive numérique a été annoncée pour coïncider avec le lancement de l’iPhone14 : ce musée virtuel présentera également du matériel inédit.

C’est un héritage, et maintenant c’est accessible à tous. Les amis et la famille de Steve Jobs ont présenté les archives de Steve Jobs le mercredi 7 septembre. Le site pour célébrer et se souvenir du fondateur d’Apple. « Même si nous avons des artefacts et du matériel réel, les archives sont beaucoup plus axées sur les idées », a déclaré la veuve de Jobs, Laurene Powell, lors de la conférence Vox Media. D’un autre côté, Steve Jobs était avant tout un visionnaire. La présentation de cette archive a été organisée quelques heures après celle du nouvel iPhone 14.

Il a contribué à créer un goût pour la culture moderne, il a redéfini l’ère numérique, et même lorsqu’il a échoué, Steve Jobs l’a bien fait. Pensez à NeXT, la société informatique fondée pendant l’exil d’Apple. Ce n’est jamais devenu un succès commercial, mais c’était un pionnier de la technologie. Le World Wide Web a été créé sur un ordinateur NeXT et aujourd’hui, le logiciel est au cœur des systèmes d’exploitation d’Apple. L’archive dépeint la complexité du titan technologique. Il traverse sa vie par étapes avec des vidéos, des audios et des phrases. Des inédits seront également présents, révèle un communiqué.

Ci-dessus, le premier est un e-mail que Jobs s’est envoyé le 2 septembre 2010. Une lettre d’amour à l’humanité. « J’aime et j’admire mon espèce, vivante et morte, et je dépends totalement d’elle pour ma vie et mon bien-être. » Au bas de la page, cependant, nous lisons en bas : « Avec respect pour le passé et enthousiasme pour l’avenir, les archives de Steve Jobs offrent aux gens des outils et des opportunités de contribuer. Nous construisons des programmes, des bourses, des collections et des partenariats qui reflètent les valeurs de Steve et font avancer son sens du possible. »

Selon Laurene Powell, les archives sont « enracinées dans l’idée de Steve selon laquelle, en dehors du monde naturel, tous les systèmes qui régissent nos vies ont été construits et conçus par d’autres humains. Une fois que vous avez cette intuition, vous comprenez que vous, en tant qu’être humain, pouvez la changer, la stimuler, peut-être, la remettre en question et l’allonger. Ainsi s’opère le progrès humain ».