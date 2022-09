Vente : préparez-vous pour The Rings of Power avec la trilogie LOTR remastérisée

Si vous êtes un fan inconditionnel du Légendaire de JRR Tolkien, il est tout à fait normal que vous souhaitiez de temps en temps voir l’un des films que Peter Jackson a porté au grand écran. Si tel est votre cas, vous les voyez sûrement aussi généralement dans une version étendue, pour découvrir petit à petit des détails qui vous ont échappé pendant tout ce temps. Heureusement, vous pourrez désormais obtenir cette trilogie sur Blu-Ray à un prix spectaculaire. Et, en plus, c’est la dernière version remasterisée qui a été mise en vente cette année 2022.

La trilogie remasterisée de TLOTR est au plus bas

Il ne reste plus qu’un jour à Amazon Prime pour enfin sortir The Rings of Power. Beaucoup d’entre vous ont sûrement fait leurs devoirs ces derniers mois et ont une fois de plus passé en revue la trilogie cinématographique de l’œuvre de Tolkien. Si vous ne l’avez pas encore fait, sachez qu’en ce moment, vous pouvez mettre la main sur les films Blu-Ray du Seigneur des Anneaux à un prix vraiment incroyable.

Durant ces jours, le pack de la Trilogie du Seigneur des Anneaux est en vente sur Amazon, probablement à l’occasion de la série qui s’ouvre demain 2 septembre sur sa plateforme de contenu. Si vous avez toujours voulu avoir ces trois films à la maison, cela pourrait être une excellente opportunité. Le pack contient la trilogie dans une version étendue et remastérisée pour l’occasion.

Dans les autres stores, cette édition est actuellement à 59,99 euros. Si vous vous dépêchez un peu, vous pouvez les acheter aujourd’hui pour environ 38,99 euros. Une sacrée aubaine pour pouvoir redécouvrir les aventures en Terre du Milieu sans quitter le salon et bien se souvenir de tous les détails de cette saga, dont on ne peut pas dire qu’ils sont précisément peu nombreux.

Que comprend ce pack ?

Ce pack contient la dernière remasterisation de l’adaptation cinématographique du Seigneur des anneaux. Au total, les trois films ont une durée de 12 heures et 5 minutes :

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau (2001) – Version Longue de 226 minutes – Remasterisé 2022

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (2002) – Version longue de 235 minutes – Remasterisé 2022

Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi (2003) – Version Longue de 263 minutes – Remasterisé 2022

En ce qui concerne le son, ces Blu-Ray sont disponibles en espagnol et en anglais. La version espagnole a un son DTS-HD Master Audio 5.1.

Cependant, si vous êtes plutôt puriste et préférez écouter les films en version originale, vous pourrez profiter du son Dolby TrueHD. Dans ce cas, vous avez également des sous-titres en espagnol pour ne pas vous perdre à tout moment.

