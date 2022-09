Facebook et Instagram deviennent-ils payants ? Le nouveau projet en note d’entreprise

Une note interne de l’entreprise publiée par « The Verge » ouvre les portes à un nouveau projet : New Monetization Experiences.

Les publicités ne suffisent peut-être plus. Meta est en train de créer une unité interne au sein de l’entreprise pour commencer à travailler sur « d’éventuelles fonctionnalités payantes », l’information est contenue dans une note interne à l’entreprise publiée par le journal américain The Verge. Le groupe a déjà un nom : New Monetization Experiences. Il devrait être réalisé par Pratiti Raychoudhury. A rejoint Facebook en 2010, Raychoudhury a toujours été impliqué dans la recherche au sein de l’entreprise et occupe actuellement le poste de Global Head of User Research. Avant Facebook, il travaillait chez Yahoo! et Paypal.

L’objectif du géant dirigé par Mark Zuckerberg serait de commencer à faire passer son modèle économique d’un schéma basé principalement sur la publicité à un schéma dans lequel les abonnements des utilisateurs entrent également en jeu. Concrètement, avec ce projet, la possibilité d’accéder à des contenus payants sur Facebook et Instagram devrait être créée. Une étape qui serait assez significative pour l’entreprise même si pour le moment aucun sommet Meta n’a encore confirmé la nouvelle.

La première baisse de revenus de l’histoire de Facebook

Dans les revues de presse sur le marché américain des Big Tech, il y a un mot qui revient sans cesse ces dernières semaines : récession. Les fondations de l’empire de la Silicon Valley n’ont pas encore été ébranlées, mais de plus en plus souvent, il y a des signes d’une économie qui, après une longue phase d’expansion, commence à montrer des fissures. Le 27 juillet, pour la première fois de son histoire, Facebook a annoncé une baisse de ses revenus sur un trimestre. Le chiffre est minime, on parle d’à peine 1% face à 28,8 milliards de dollars de revenus et 6,7 milliards de dollars de bénéfices.

Mais ce premier ralentissement va de pair avec d’autres décisions d’entreprise qui ne reflètent pas exactement une ère de vaches grasses. Toujours ces dernières semaines, Lori Goler, responsable des ressources humaines chez Meta, a expliqué que de nouvelles mesures seront introduites pour mesurer la productivité du personnel. Outre la baisse du marché publicitaire et les nouvelles règles introduites par Apple pour le suivi des données personnelles, Meta fait actuellement face à deux autres défis : la montée en puissance du modèle TikTok et le développement de l’ensemble du projet de métaverse.