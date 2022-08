Comment vous aider à survivre à une panne d’électricité avec BLUETTI CA500

BLUETTI est sur le point d’annoncer la deuxième génération de centrale électrique modulaire – AC500 en réponse à la demande croissante d’indépendance énergétique et pour résoudre les problèmes de coupure d’électricité dans la plupart des régions. L’AC500 est le générateur solaire le plus puissant jamais fabriqué par BLUETTI. Avec son pack de batteries B300S, il vous permet de faire face aux urgences domestiques ou aux activités de plein air.

Soyez rassuré en cas de coupure de courant

Rien n’est plus frustrant que de subir une panne de courant soudaine pendant les jours d’été. Grâce à la fonction d’alimentation sans interruption (UPS) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l’AC500 peut détecter automatiquement la panne de courant et prendre en charge 99 % de vos besoins en seulement 20 millisecondes (vous pouvez à peine remarquer la différence), y compris le CPAP, le réfrigérateur, le four à micro-ondes, la machine à laver ou même le chauffage du garage. L’AC500 est conçu pour couvrir vos besoins essentiels pendant les pannes de courant.

Le monstre de puissance qui n’a rien à voir avec un mammouth

La conception modulaire de l’AC500 vous permet d’étendre sa capacité en connectant des blocs-batteries externes B300S ou B300 pour un maximum de 18 432Wh. En outre, cette conception réduit considérablement la taille globale ainsi que le poids, tout en augmentant la flexibilité de transporter chaque module individuellement au lieu de tout transporter en même temps, et vous pouvez remplacer n’importe quelle batterie en fonction des situations particulières.

Soyez prêt partout où l’on a besoin d’énergie

Plus besoin de dépendre du réseau électrique, plus besoin de s’inquiéter des pannes de courant. Équipez donc votre vie hors réseau avec le combo AC500 + B300S, vous pouvez le recharger à la maison avec des prises murales, dans la voiture avec un port allume-cigare, ou même dans la nature avec un simple soleil. Une solution parfaite pour économiser les factures d’électricité tout en gardant vos appareils alimentés et prêts à fonctionner.

BLUETTI s’engage à construire un avenir avec une énergie écologique. L’AC300, la première centrale électrique modulaire présentée par BLUETTI, a été un triomphe depuis ses débuts. Aujourd’hui, l’AC500 est une version entièrement mise à jour avec de nombreuses fonctionnalités. Avec un onduleur pur sinus de 5 000 W (10 000 W en cas de surtension), vous pouvez faire fonctionner les appareils à haute puissance sans aucun problème. Grâce à l’application intuitive BLUETTI, vous pouvez surveiller et contrôler directement l’AC500 depuis vos doigts !

Les anciens générateurs à essence/gaz, qui produisent des fumées toxiques polluantes, un bruit insupportable et consomment des ressources pétrolières non renouvelables, appartiennent au passé. Nous pouvons nous attendre à ce que la bête de puissance – l’AC500 – donne le coup d’envoi d’une nouvelle ère de l’énergie solaire.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie, BLUETTI a essayé de rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d’énergie verte pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour chacun et pour le monde. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et a la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de BLUETTI à l’adresse https://fr.bluettipower.eu/pages/ac500b300s.