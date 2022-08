Une fuite fragmentaire détaille le nouvel emballage de l’iPhone 14 Pro et revendique 6 Go de RAM pour tous les modèles

Les rumeurs de dernière minute sur l’iPhone 14 arrivent rapidement à l’approche de l’événement spécial « Far out » d’Apple du 7 septembre. Une nouvelle fuite publiée sur le service de médias sociaux chinois Weibo affirme que toutes les variantes de l’iPhone 14 auront 6 Go de RAM, et partage également quelques détails sur l’emballage de l’appareil.

Combien de RAM l’iPhone 14 aura-t-il?

Le message Weibo, qui a été partagé sur Twitter par CrevettePommePro, indique que les appareils iPhone 14 et iPhone 14 Pro auront tous deux 6 Go de RAM cette année. Pour le contexte, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont 4 Go de RAM, tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont 6 Go de RAM. Donc, si l’on en croit cette fuite, l’iPhone 14 offrira plus de RAM que l’iPhone 13, tandis que l’iPhone 14 Pro s’en tiendra à 6 Go.

Ce serait la troisième année consécutive que les iPhones du modèle « Pro » disposent de 6 Go de RAM. Une fuite précédente suggérait que l’iPhone 14 Pro passerait à 8 Go, mais le consensus s’est depuis fixé sur 6 Go à la place.

Apple, bien sûr, ne se concentre pas sur la quantité de RAM à l’intérieur de l’iPhone et ce n’est même pas une spécification que la société détaille. C’est une décision intelligente d’Apple car l’iPhone est généralement en retard sur les appareils Android concurrents en RAM, mais l’intégration étroite entre le matériel iPhone et iOS compense cette différence.

Enfin, la fuite d’aujourd’hui prétend également offrir un aperçu de l’sticker qui sera sur le côté de la boîte de l’iPhone 14 Pro, montrant la marque « iPhone 14 Pro ». Cela indique également que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront livrés dans une boîte blanche cette année, alors que les générations précédentes sont arrivées dans une boîte noire.

Ce genre de rumeurs de dernière minute sur l’iPhone 14 doit être traité avec un certain scepticisme. Néanmoins, il est amusant de spéculer et de vérifier les multiples possibilités. Comme toujours, vous pouvez trouver notre aperçu complet des attentes de l’iPhone 14 dans notre guide ici.

